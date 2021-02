La medicina també té nom de dona

La medicina d'aquest país sempre ha sigut referent tant a Europa com a tot el món. La rica herència cultural, que ha anat creixent amb el pas del temps gràcies, en part, a travessies a altres mons i avatars bèl·lics, ha posat al mapa els nostres metges i investigadors de reconegut prestigi.

Dins d'aquest àmbit, les dones han aconseguit tenir una gran rellevància en la sanitat nacional en diferents especialitats. Ara se'n parla gràcies a la carrera de fons que estan superant, i que permet que s'hagi passat de només 67.713 dones, d'un total de 179.033 metges col·legiats el 2000, a 138.250 doctores col·legiades davant de 129.745 metges registrats per l'INE el 2019.

Així, des del 2011, al capdavant del CNIO (Centre Nacional d'Investigacions Oncològiques) hi ha María A. Blasco. Ella és biòloga molecular i va obtenir el doctorat sota la supervisió de la científica espanyola més internacional, Margarita Salas, el 1993 al Centre de Biologia Molecular Severo Ochoa. Els seus estudis sobre relació entre els telòmers i la telomerasa i el càncer o l'envelliment són una referència en aquest camp. Des d'aquest centre aposten per la formació de nous científics i científiques, per a la qual cosa han desenvolupat l'Oficina de la Dona en Ciència del CNIO (Women in Science Office, WISE), que ha d'ajudar "a assolir i assegurar la igualtat de gènere en ciència".

En aquest mateix camp de l'oncologia, Ana Lluch destaca per les seves investigacions sobre el diagnòstic i assistència del càncer de mama. És cap de departament del Servei d'Hematologia i Oncologia Mèdica de l'Hospital Clínic de València, centre on ha tingut l'oportunitat de tractar més de 12.000 pacients, segons dades ofertes per la Universitat de València, de la qual és catedràtica emèrita del departament de Medicina de la Facultat de Medicina. A més, forma part de l'equip investigador d'Incliva Institut d'Investigació Sanitària. La seva carrera ha sigut reconeguda en nombroses ocasions.

Segons dades de la Societat Espanyola de Neurologia (SEN), actualment unes 800.000 persones pateixen Alzheimer. En aquest camp, la neuròloga de reconegut prestigi Mercè Boada i Rovira ha centrat la seva carrera professional en l'estudi de malalties degeneratives. És cofundadora de la Fundació ACE, una entitat privada sense ànim de lucre que des del 1995 ajuda pacients amb malaltia d'Alzheimer i altres demències en diagnòstic, i les seves famílies, en el tractament, investigació, formació i sensibilització. El 2016 va rebre la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya.

També una dona va participar en el primer trasplantament de cor incompatible amb el grup sanguini a un nadó al nostre país. Es va realitzar a l'Hospital Gregorio Marañón de Madrid, i ella és Manuela Camino López, cap de la Unitat de Trasplantament Cardíac Infantil del centre hospitalari. La doctora va passar a formar part d'una fita en la història de la medicina del país el 2018 i va canviar la vida de Carla, de cinc mesos i receptora del trasplantament.

A la llista

Des del 2017 la prestigiosa revista Forbes elabora un rànquing amb els 100 millors doctors espanyols. El 2020, aquestes llistes s'han convertit en la guia "Best Doctors Spain", que abraça 27 especialitats i amplia a 165 els facultatius referents en la medicina nacional. D'ells, poc més del 10% són dones.

Malgrat aquest desequilibri en les xifres, la publicació destaca noms com el de la doctora Mercedes Guerra, cap d'Angiologia i Cirurgia Vascular i Endovascular de l'Hospital Universitari de Guadalajara, la doctora Marina Blanco Aparicio del servei de pneumologia del Complex Hospitalari Universitari de la Corunya, o la doctora Gloria Gómez Mardones, que ha sigut des del 2002 cap de Servei de Diagnòstic per la Imatge a l'Hospital Niño Jesús, a Madrid.

La guia inclou també, entre altres doctores, Mar Mendibe Bilbao, neuròloga responsable de la Unitat d'Esclerosi Múltiple de l'Hospital Universitari de Cruces de Barakaldo, que també desenvolupa la seva carrera professional com a responsable del Grup de Neuroimmunologia de l'Institut Biocruces i com a professora associada del Departament de Neurociències de la Universitat del País Basc. Juntament amb ella, destaquen també l'oftalmòloga Elena Barraquer, del Centre d'Oftalmologia Barraquer, que ha aparegut en edicions anteriors del rànquing, igual que altres companyes, com María José Requena, cap de servei d'Urologia de l'Hospital Reina Sofía de Còrdova, i primera dona a ocupar el lloc de cap d'aquesta especialitat en un hospital espanyol.

Les precursores

Les dones han estat lligades a la medicina, d'una forma silenciosa, però contínua i constant, amb una activitat especialment enfocada a feines d'infermeria, assistència al part o fins i tot ajuda en la planificació familiar.

Dolors Aleu es convertia, el 1879 en la primera doctora de la medicina moderna al nostre país, que va exercir en la seva Barcelona natal. Aleu va ser una lluitadora que va aconseguir vèncer les traves pel fet de ser dona.

Tampoc es pot oblidar la feina de Gabriela Morreale encara que va néixer a Itàlia, va desenvolupar gran part de la seva carrera aquí estudiant la glàndula tiroide. De formació Química, se la considera com una de les precursores de l'endocrinologia moderna del país, i va ser ella qui va desenvolupar la prova del taló, que permet detectar en nadons acabats de néixer i de manera precoç l'hipertiroïdisme congènit. Gràcies a les seves investigacions s'ha erradicat al país el goll i el cretinisme per dèficit de iode, i des del 1990 l'Organització Mundial de la Salut va incorporar la necessitat del consum de iode durant l'embaràs.