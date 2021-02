Què són els NFT? La tecnologia que està revolucionant l'art digital

Als museus del futur els assistents faran cua per observar mems. El 18 de febrer passat, el mercat del col·leccionisme artístic digital va viure el que pot ser un moment fundacional quan el mem Nyan Cat, el famós gat volador que deixa un rastre d'arc de Sant Martí, va ser venut a Internet amb criptomonedes per un valor de fins a 580.000 dòlars.

Aquest sorprenent rècord va ser possible gràcies als anomenats Tokens No Fungibles (NFT, per les seves sigles en anglès), actius digitals que estan transformant ràpidament el mercat artístic, ja que permeten revaloritzar productes o béns culturals que, fins ara, han circulat per la xarxa de forma gratuïta. El seu impacte s'ha comparat amb una revolució o el Renaixement.

Com funciona aquest sistema?

Des de fa segles, l'ésser humà ha col·leccionat objectes artístics pel seu valor estètic, econòmic i emocional. Els col·leccionistes, tradicionalment aristocràcia i grans fortunes, han adquirit les obres d'artistes com Picasso, Van Gogh, Caravaggio o Banksy a preus astronòmics. El seu valor de mercat és altíssim perquè són peces originals úniques al món. L'exclusivitat ha impulsat una compravenda que s'ha estès a altres branques artístiques com la música, el cine o els videojocs.



Canvi de paradigma

Però, ¿què passa amb l'art digital? A Internet, les creacions es poden copiar, robar o reapropiar amb multitud de canvis. Aquest poder de transformació i compartició és la mateixa essència d'Internet, però al món del col·leccionisme fa que sigui pràcticament impossible conèixer quina és l'obra original, una cosa que li resta valor de mercat.

Els NFT arriben per trencar aquesta lògica i a crear una nova cultura de col·leccionisme. Al món digital, un 'token' és una unitat de referència. Mentre que les accions d'una empresa tenen totes un mateix valor, un 'token' no fungible associa un valor determinat a un objecte digital únic, rar i indivisible. El valor que abans donàvem a béns físics com els segells o obres d'art per mercadejar ara també pot aplicar-se a béns intangibles. Els NFT són un registre de qui posseeix una peça digital única.

A més de l'art digital, això obre la porta a comercialitzar amb infinitud de continguts com còpies digitals d'imatges, publicacions a Twitter o cartes de Pokémon. Tot i que els NFT existeixen des del 2017, en les últimes setmanes han vist un auge en la seva popularitat. L'actriu Lindsay Lohan va vendre una foto de la seva cara per 17.000 dòlars (es va revendre per 57.000) i artistes musicals com Deadmau5 o 3LAU han guanyat més d'un milió amb aquest sistema.