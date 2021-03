Si et passa això al WhatsApp, t'estan intentant robar el compte

Si es pateix un robatori al compte, és important avisar als contactes per una altra via

Si es pateix un robatori al compte, és important avisar als contactes per una altra via · Shutterstock

L'Institut Nacional de Ciberseguretat (Incibe) ha alertat aquest dimecres de la detecció d'un repunt de casos d'intent de robatori de comptes de WhatsApp sol·licitant el codi de verificació.

Per mitjà d'un comunicat, el centre tecnològic amb seu a Lleó precisa que els ciberdelinqüents tracten d'enganyar als usuaris perquè els facilitin el codi de verificació que han rebut a través d'un SMS amb l'objectiu de configurar el compte associat a aquest número de telèfon en un altre dispositiu.

Generalment, aquesta petició es realitza a través d'un missatge de WhatsApp provinent d'algun contacte de confiança de l'usuari que, al seu torn, ha estat víctima també del robatori del seu compte.

L'Incibe explica que poden veure's afectats els usuaris que hagin rebut una sol·licitud del seu codi de verificació i l'hagin facilitat.

Als qui hagin facilitat el codi de verificació rebut a través d'un SMS i, a continuació, detectat que han perdut accés al seu compte, l'Incibe els recomana que contactin amb els administradors de WhatsApp per a intentar recuperar el control, si bé adverteix que és un procés que pot durar alguns dies.

A més, precisa que a vegades aquests comptes robats són usats pels ciberdelinqüents per a intentar apropiar-se dels comptes dels seus contactes amb la mateixa tècnica.

Per tant subratlla que és important avisar als contactes de l'ocorregut per una altra via (trucada telefònica, email, xarxa social, SMS...), perquè així siguin conscients que no és el seu contacte habitual el que els està escrivint ni sol·licitant el seu codi de verificació.