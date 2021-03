Consells d'experts per optimitzar la connexió wifi a les llars

Una bona connexió wifi en les llars s'ha convertit en un requisit imprescindible. L'augment del teletreball, l'educació a distància i la utilització de les plataformes de contingut digitals com a part vital de l'entreteniment han fet que Internet sigui un bé de primera necessitat i per a treure-li el màxim partit és important optimitzar la connexió que tenim dins de la llar.

Diferents estudis duts a terme durant l'últim any han posat en relleu el brutal increment de consum de dades en els habitatges. Al cap de poc de l'inici del confinament a Espanya, l'abril de 2020, Telefónica va revelar que en un sol mes el creixement del trànsit en Internet va ser equivalent al de tot l'any anterior.

D'altra banda, l'Institut Nacional d'Estadística (INE) reflecteix en un estudi recent que durant 2020 el nombre d'usuaris d'Internet ha augmentat en un milió, arribant fins a un total de 32,8 milions. Aquest mateix informe detalla que el 93,2% de les persones d'entre 16 i 74 anys ha utilitzat la xarxa en els últims tres mesos de 2020, superant en 2,5 punts la xifra de percentatge respecte al mateix període de l'any anterior.



Les recomanacions dels experts

El wifi és el mètode de connexió predilecte dels usuaris, com demostra el fet que el 50% del trànsit mundial d'Internet es produeix a través de wifi. Veient aquestes dades, resulta evident que una connexió wifi ràpida i de qualitat és vital en qualsevol llar avui dia. En aquest context, els experts de la companyia Devolo ofereixen una sèrie de consells per a treure-li el màxim partit.

Òbviament, el primer pas per a tenir una bona connexió wifi és que la mateixa connexió a Internet que l'usuari contracti també ho sigui, i és molt important fixar-se en diversos aspectes a l'hora de triar el tipus de línia i l'operadora. Per a començar, els experts recomanen comprovar si en el domicili hi ha cobertura per a instal·lar fibra òptica, ja que aquesta tecnologia és en general molt més ràpida que l'ADSL.

A més, la fibra òptica sol oferir velocitats simètriques -una velocitat de pujada equivalent a la de baixada-, la qual cosa també suposa "un enorme avantatge" respecte a l'ADSL. El següent és fixar-se en la velocitat en megaoctets (Mb) i contractar un pla que s'adeqüi a l'ús que se li donarà. Per exemple, per a visualitzar continguts en streaming en alta definició o descarregar arxius de gran grandària convé optar per les velocitats més altes possibles.



El router és un element clau

Per a molts usuaris, el problema sol ser l'abast del 'router'. Això es detecta fàcilment si el wifi és massa lent o la connexió es perd constantment. Quan això ocorri és important comprovar on està situat el 'router', ja que moltes vegades es troba allunyat en un racó, darrere d'algun moble o objecte o fins i tot en el soterrani o la golfa. Per a evitar aquests problemes, l'ideal és col·locar-ho en un espai central de la casa i en una posició poc elevada (per exemple, damunt d'una taula).