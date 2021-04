La funció de Whatsapp que tothom demana i l'aplicació inclourà en un futur

Whatsapp és una de les aplicacions més utilitzades del món. I no és per a res sorprenent. A Espanya gairebé tothom que té un telèfon intel·ligent i tarifa de dades en el mòbil compta amb aquest programa que et permet estar en contacte de manera gratuïta amb tots els teus amics i coneguts. Els grups (tant d'oci com de treball) s'han convertit en tot un experiment sociològic que gairebé porta la barra del bar al mòbil. Però no és or tot el que rellueix. L'aplicació va evolucionant i els seus desenvolupadors van introduint novetats gairebé cada mes. Però n'hi ha una que encara no s'han atrevit a impulsar i que no obstant això està sent molt demandada: la d'incorporar xats secrets que ningú pugui vigilar.

I és que el mòbil s'ha convertit en el lloc en el qual guardes tant les teves contrasenyes com totes les teves dades i les converses més íntimes que no vols que ningú vigili. Per això els terminals han fet un esforç en els últims temps per a millorar la seguretat dels seus usuaris incorporant, per exemple, pantalles que només es desbloquegen amb la cara de l'amo del mòbil o amb la seva empremta dactilar. I això és precisament el que molts li demanen a Whatsapp: que incorpori en futures actualitzacions xats secrets. Una opció que segons molts experts podria arribar d'aquí a uns dies.

En teoria això és alguna cosa que ja es pot fer, però només si utilitzes una extensió que només funciona a l'ordinador. És a dir: només et serviria si estàs usant el Whastapp web. Malgrat tot, aquesta extensió del navegador no deixa de ser una ajuda si a la feina utilitzes de manera habitual el Whatsapp a la pantalla de l'ordinador.