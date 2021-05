Els missatges a través del mòbil, i entre ells les xarxes socials i les aplicacions de missatgeria, són el mitjà preferit per compartir notícies per tres de cada quatre espanyols, que els trien abans que parlar en persona. Quan la notícia és que una persona expliqui a un grup d'amics que ha guanyat la loteria o una aposta, aquesta preferència pot convertir-se en un risc.

És el que li ha ocorregut a un ciutadà de la localitat murciana de Cartagena, que després de guanyar un premi de 1.200 euros en una aposta, va compartir una fotografia del bitllet guanyador amb un grup d'amics en l'app de missatgeria WhatsApp.

En anar a cobrar el premi l'endemà, la persona agraciada va descobrir que un altre individu ja havia reclamat el premi, s'havia registrat en la web de l'empresa i havia introduït l'identificador del codi de barres del bitllet.

Aquest dilluns, com a part de l'operació Betmur, la Guàrdia Civil va aconseguir, amb ajuda de l'establiment d'apostes, identificar i detenir al presumpte culpable del delicte d'estafa: un jove de 18 anys del municipi de Cieza, que va rebre la fotografia del bitllet guanyador a través d'un altre grup de WhatsApp, en el qual una altra persona havia compartit la imatge.

La Guàrdia Civil recomana que abans d'enviar fotografies o missatges de text a través d'aplicacions de missatgeria instantània, l'usuari conegui l'abast d'una difusió massiva.

Una vegada que és posat en circulació a través de grups de contactes, l'usuari perd el control sobre les múltiples redifusions que poguessin realitzar-se del missatge de text, fotografia o vídeo, els potencials destinataris i l'ús que pugui donar-se als arxius enviats.

Recomanacions de seguretat

En el cas d'haver guanyat un premi de loteria o una aposta, la companyia de ciberseguretat Panda Security, de WatchGuard, ha emès també unes recomanacions mínimes per no ser víctima dels amants de l'aliè a Internet.

La primera és "ser discret, tractar de portar-ho inicialment amb la major discreció possible", segons ha assegurat el Global Consumer Operations Manager de Panda Security, Hervé Lambert, en declaracions a Europa Press. Quantes menys persones ho coneguin, menys probable és haver d'enfrontar-se a una situació de dificultat, tant amb amics i familiars com amb tercers.

La companyia de ciberseguretat recomana també que en la majoria dels casos és important "rebre assessorament adequat" d'un professional, especialment en casos de complexitat amb premis alts, i per eliminar col·laterals.

Molts usuaris que comparteixen informació amb dades personals, o també bitllets de loteria, opten per vies com els xats privats o ocultar la informació personal difuminant-la o tapant-la en la imatge. No obstant això, la compartició segura no descarta un mal ús posterior, adverteixen els experts.

Lambert ha alertat que "si un ciberdelincuent s'ha apoderat de les claus d'accés d'un grup, tret que s'enviï la imatge encriptada i que la clau per desencriptar-la no arribi per la mateixa via, és complicat evitar que el delinqüent es faci amb la imatge del bitllet".

A més, ha assenyalat que "no és comú" que es descobreixi als autors d'aquesta mena d'atacs, al contrari del que ha succeït a Múrcia: "Els delinqüents són molt hàbils i ràpids i buscaran la manera de cobrar el bitllet sense cridar l'atenció". En aquest cas el factor temps va jugar a favor de la víctima i de la Guàrdia Civil.

Compartir bitllets

"Compartir bitllets a través de les xarxes socials és una cosa molt habitual, això sí, és molt important prendre precaucions oportunes o pot acabar implicant problemes", com ha reconegut Lambert. Entre les principals mesures de seguretat, si es vol compartir un bitllet de loteries o apostes jugat amb altres persones és important esmentar sempre a les persones que juguen, deixant per escrit els noms del dipositari i tots els participants, així com quant juga cadascun.

En el cas de voler compartir el bitllet a través d'apps de missatgeria com WhatsApp i Telegram, "és més que recomanable crear un grup per a l'assumpte de manera específica i no incloure a ningú que no participi" en l'aposta, ha destacat Lambert.

Altres mesures si s'opta per enviar-ho a altres persones que hagin participat són no eliminar mai els missatges en el grup perquè quedi constància i tenir una còpia d'ells si és possible, o també tenir testimonis directes i fer rebuts.