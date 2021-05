Facebook ha anunciat les noves mesures que adoptarà contra els usuaris de la seva plataforma que comparteixin desinformació o informació falsa de manera reiterada, als qui podrà reduir la visibilitat de totes les seves publicacions.

Les xarxa social mostrarà un advertiment quan un usuari vulgui marcar que li agrada una pàgina que ha estat identificada per compartir de manera reiterada continguts amb informació falsa o desinformació.

Aquest advertiment està dissenyat per oferir més context. En concret, indicarà si els equips de verificació externs amb els quals està associat Facebook han identificat algunes de les publicacions compartides per la pàgina com a desinformació.

L'usuari tindrà en tot moment la possibilitat de seguir endavant amb la seva intenció de marcar que la àgina li agrada. La finalitat de la notificació és que la gent pugui prendre una decisió basada en informació, com ha assenyalat Facebook en el seu blog oficial.

Els comptes dels usuaris individuals també es veuran afectats si la plataforma detecta que comparteixen desinformació, ja que en aquest cas la xarxa social reduirà la visibilitat de totes les seves publicacions.

En el cas que un usuari hagi compartit una publicació que ha estat identificada pels verificadors com a falsa, la notificació que la xarxa social mostra contindrà l'article amb l'explicació que desacredita la informació.