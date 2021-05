Google ha afegit una verificació addicional perquè els usuaris puguin protegir amb contrasenya la informació emmagatzemada a 'La meva activitat', que inclou informació sobre les cerques realitzades, les webs visitades i els vídeos vists en en el cercador de Google, Google Chrome i YouTube, entre altres.

L'empresa ha informat a la seva pàgina de suport que els usuaris poden demanar una "verificació addicional" de la història completa emmagatzemada a 'La meva activitat', un nou servei l'accés del qual està disponible des d'ordinadors d'escriptori, dispositius Android i iPhones i iPads.

L'activitat emmagatzemada ara es pot protegir gràcies a un pas de verificació addicional que es pot sol·licitar punxant en un botó dins de 'La meva activitat' que diu 'Gestionar verificació de La meva activitat'. Després d'això, es pot indicar l'opció 'Necessita verificació addicional' perquè en accedir a la informació es demani la contrasenya de Google -com si s'iniciés sessió en el compte.

'La meva activitat' disposa de la informació de les cerques fetes amb el cercador de Google, les pàgines webs visitades amb Google Chrome i els vídeos visualitzats en YouTube, segons la publicació del blog, així com cerques i activitats realitzades en altres apps de Google com les traduccions del Traductor o les ubicacions guardades per Google Maps.

La informació continguda a 'La meva activitat' es pot configurar en el compte de Google, en una pestanya anomenada 'Dades i personalització'. En aquell apartat, es pot desactivar el guardat de les dades. Per esborrar-los, es pot entrar a la pestanya 'Eliminar activitat per' dins de 'La meva activitat'.