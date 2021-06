El cercador de Google s'ha convertit en una eina d'ús quotidià per buscar tot tipus d'informació. Però malgrat els seus algoritmes, els usuaris no sempre es troben els resultats que esperen quan fan les cerques.

Per això, l'investigador científic sènior en Google Daniel Russell ha destacat en un comunicat de la companyia alguns dels errors més comuns que poden impedir als usuaris trobar els resultats desitjats.

Una de les possibles causes de no trobar la informació pot ser realitzar només una cerca. Se suggereix realitzar almenys dues o tres cerques, sobretot si es tracta d'un tema complex, ja que en moltes ocasions s'assumeix que les primeres respostes que apareixen són les més adequades.

Precisament, Google va presentar en el seu esdeveniment de desenvolupadors Google I/O 2021 la funció MUM (Models Unificats Multitasca), que permet reduir a una única cerca algunes tasques complexes que, actualment, necessiten realitzar més d'una consulta.

Un altre factor que pot dificultar trobar resultats pot ser oblidar-se de comprovar la credibilitat de les fonts. Google ha assenyalat que cal assegurar-se que la web a la qual s'arriba és la millor font d'informació per allò que s'està buscant.

Per a facilitar aquest procés, Google va anunciar també el començament de la implementació de 'Sobre aquest resultat', que ofereix detalls sobre la pàgina com la descripció, quan es va indexar per primera vegada i si la connexió és segura. A més, Google afegirà més endavant dades de la descripció de la pròpia pàgina web, els comentaris d'altres fonts i articles relacionats.

Un error potencial en fer una cerca en Google és no definir els termes de cerca prèviament, les paraules clau que s'utilitzaran. Una tècnica útil és 'navegar en paral·lel', és a dir, provar diferents variacions de la cerca en diferents pestanyes del navegador i comparar els resultats obtinguts.

Més enllà de les paraules clau, Google també permet realitzar cerques a través d'imatges, per la qual cosa la companyia aconsella no limitar-se al text a l'hora de buscar.

Una altra de les novetats presentades en l'últim Google I/O és que, a partir d'ara, els usuaris tindran més fàcil trobar productes que podrien agradar-los a Google Shopping a través de Lens per poder localitzar els productes que apareixen en les captures de pantalla de Google Fotos.

Russell també destaca que convé no evitar els resultats amb paraules que desconeguin. Això és perquè, en fer-ho, l'usuari pot estar perdent informació valuosa que podria incloure les respostes que està buscant. En lloc de descartar-ho, cal intentar realitzar una altra cerca a Google amb les paraules que no es reconeixen.

Trucs de cerca

A més d'evitar aquests errors, els usuaris del cercador de Google poden utilitzar una sèrie de consells i trucs, que tenen a veure amb la inserció d'uns certs símbols en les cerques, que poden limitar milions de resultats potencials perquè només apareguin els realment rellevants.

Per exemple, afegir cometes en la paraula o la frase (per exemple, "tecnologia") escurça la cerca, en buscar solament expressions concretes, com a títols de pel·lícules amb diverses paraules.

Un altre truc consisteix a usar guions, ja que si s'afegeixen abans d'una paraula (per exemple, -casa-), s'exclourà aquest terme en els resultats mostrats, mentre que afegir una barra vertical (|) farà que es mostrin els llocs web que tinguin algun o tots els termes, ja que significa bàsicament 'O' per a Google (per exemple, mòbil | ordenador).

Google també aconsella afegir dos punts (..) entre dos números (per exemple, 1970..2020), ja que si s'afegeixen dos punts entre números es mostraran resultats dins d'aquests rangs.