WhatsApp treballa en noves funcions que arribaran als usuaris pròximament, com un nou mode que activarà per a totes les converses els missatges temporals, i el suport multidispositiu per fins a quatre equips, inclòs iPad. La persona responsable del portal WABetainfo, coneguda per compartir les novetats de WhatsApp en la versió beta abans del seu llançament per al públic general, ha tingut l'oportunitat de parlar amb el director executiu de Facebook, Mark Zuckerberg, i amb el director executiu de WhatsApp, Will Cathcart, sobre les novetats que arribaran pròximament a l'aplicació de missatgeria.

Una d'aquestes novetats és un nou mode pels missatges temporals. Actualment és possible activar la funció que permet establir un marc temporal perquè els missatges d'un xat determinat desapareguin de forma automàtica. El nou mode, si s'activa, implementarà els missatges temporals a tots els xats a la vegada, la qual cosa convertirà l'experiència a WhatsApp en «efímera», com ha apuntat Zuckerberg. Tots els missatges desapareixeran de forma automàtica al cap de set dies.

I en relació amb els continguts que desapareixen, també hi haurà una altra funció, «veure un cop», que eliminarà de forma automàtica les fotografies i els vídeos quan el receptor els hagi vist, tot i que es mantindrà la possibilitat de fer captures de pantalla. Tant el mode de missatges temporals com la funció «veure un cop» arribaran aviat als participants de la beta de WhatsApp. La companyia espera que aquestes novetats facin els missatges de WhatssApp «més privats i segurs».

Una altra novetat té a veure amb el suport multidispositiu de WhatsApp. Es tracta d'una funció en la qual la companyia fa temps que hi treballa, que permetrà utilitzar el compte de WhatsApp en un altre dispositiu diferent del mòbil principal, sense necessitat de tenir una connexió activa a Internet en aquest. Zuckerberg ha assenyalat que ha sigut «un gran repte tecnològic», però també que ja ho han resolt i que esperen poder llançar-ho aviat. En concret, Cathcart ha confirmat que el suport multidispositiu arribarà a una beta pública «dins d'un o dos mesos». Amb el suport multidispositiu els missatges mantindran l'encriptació d'extrem a extrem, i els usuaris podran utilitzar el mateix compte en fins a quatre dispositius, entre els quals es podrà incloure iPad.