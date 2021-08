Aquest 23 d'agost se celebra el Dia de l'Internauta, una efemèride en la qual es commemora l'accés públic a la primera pàgina web de la història, utilitzant el conjunt de protocols de la World Wide Web, inventat el 1991 per l'enginyer britànic Tim Berners-Lee.

En l'actualitat, la xifra d'usuaris d'Internet a nivell mundial ha arribat als 4.660 milions de persones, cosa que significa que ja es connecta el 59,5 per cent de les persones, segons l'informe Digital 2021 realitzat per We Llauri Social i Hootsuite.

Tot això no seria possible de no ser per la creació de la Web al CERN (Organització Europea per a la Recerca Nuclear) de Suïssa, entre 1989 i 1990, pel britànic Tim Berners-Lee, autor de la World Wide Web. Aquest conjunt de protocols comprèn tres protocols que encara s'usen en l'actualitat: HTTP, HTML, XML i URI.

La primera pàgina web va ser llançada el 6 d'agost de 1991 en un domini que encara no està disponible. No obstant això, es tractava d'un accés restringit exclusivament als membres del CERN, on es va desenvolupar, encara que el 1993 es va alliberar el seu codi.

Gairebé vint dies després, el domini va obrir per a tots i el 23 d'agost de 1991 es van convidar a persones alienes al CERN per a accedir a ell. Amb motiu de la commemoració d'aquest dia, cada 23 d'agost se celebra el Dia de l'Internauta.