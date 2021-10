Instagram vol que els usuaris comprenguin quina és la situació quan la xarxa social pateixi algun tipus de problema, com una caiguda en el servei que impedeixi utilitzar-la, sense haver de recórrer a altres plataformes, i per això el notificarà directament des de l'aplicació.

La companyia tecnològica està provant una nova funció que informarà d'una caiguda del servei o de problemes tècnics en el 'feed' d'activitat. La prova s'ha iniciat als Estats Units, i es desenvoluparà durant diversos mesos.

Amb aquesta funció, per a companyia vol que els usuaris entenguin el que ocorre des de les explicacions directes de la companyia, sense haver d'acudir a altres serveis, com ocorre per exemple amb Twitter, la xarxa social a la qual sembla que acudeixen els usuaris quan fallen els serveis de Facebook, Instagram o WhatsApp.

La notificació també informarà de la solució del problema. Instagram, no obstant això, matisa en un comunicat que no enviaran una notificació cada vegada que hi hagi una caiguda del servei, sinó quan vegin "que la gent està confosa i busca respostes".

Al costat d'aquesta notificació, la companyia també ha anunciat l''estat del compte', una nova eina amb la qual informarà l'usuari si el seu compte pot ser inhabilitada, pel fet que la seva activitat va en contra de les directrius de la plataforma.