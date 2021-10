El projecte 5G Catalunya, un consorci format per 8 empreses del sector - entre elles Parlem Telecom -, ha estat un dels adjudicataris de la segona convocatòria d'ajudes al desenvolupament de pilots 5G convocada per Red.es en el marc del Pla Nacional 5G.

L'objectiu del projecte contempla experimentar amb les tècniques de gestió de xarxa que permeti aquesta tecnologia i desenvolupar diferents casos d'ús a la ciutat de Barcelona.

Sobre el projecte 5G Catalunya

Així doncs, la tecnologia 5G ja ha arribat a la capital catalana, i ho ha fet per començar a traçar noves iniciatives que ens permetin estar connectats amb tot el que ens envolta.

De fet, el projecte 5G Catalunya ha estat un dels adjudicataris de la convocatòria d'ajudes que va sortir a la fi de l'any 2019 per Red.es, l'entitat del Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital, el qual compta amb el cofinançament del fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).

El projecte, que va començar a la tardor de 2020 i posarà punt final a principis del 2023, contempla un pressupost global de 5,4 milions d'euros i s'està duent a terme amb la col·laboració de l'Ajuntament de Barcelona, Mobile World Capital Barcelona, Fira Barcelona, i2cat, SEAT i l'escola de negocis IESE.

Parlem i el projecte 5Gcat

El consorci que forma el 5G Catalunya està format per 8 empreses, liderades per Cellnex Telecom i el Grup MÁSMOVIL, en el qual també participen Augmenta Solutions, l'empresa especialitzada en realitat augmentada per a la indústria; l'enginyeria Atos; la consultora NAE; la tecnològica Lenovo; l'empresa emergent Nearby Computing; i Parlem Telecom.

A Parlem compartim amb totes aquestes empreses la voluntat de situar Barcelona en l'avantguarda del 5G a Espanya i convertir-la en un pilar fonamental de la transformació digital, implicant un canvi tant econòmic com social.

Casos d'ús

El projecte contempla fins a 8 casos d'ús en sectors molt concrets, i amb la col·laboració de cadascuna de les empreses participants:

- El cas SEAT SA, el qual pretén utilitzar de base una xarxa privada 5G per a desplegar una plataforma que permeti localitzar actius dins d'una fàbrica.

- Una xarxa íntegrament 5G, amb la qual Barcelona viurà el desplegament de la xarxa 5G per als usos del projecte, i que després romandrà en funcionament.

- XAL, també es volen mostrar els avantatges d'aquesta tecnologia en el camp de la producció audiovisual.

- Realitat augmentada per a comprar en el mercat de la Boqueria, amb l'objectiu d'enriquir l'experiència de compra tant pel comprador com pel venedor.

- La gestió de la seguretat ciutadana i emergències, prevenint, intervenint de manera ràpida i amb una extracció de conclusions molt eficient.

- Neutral host, oferint una connectivitat excel·lent en zones d'alta ocupació estacional.

- Suport hologràfic a l'educació a distància.

- Un autobús autònom, en el qual intervé Fira de Barcelona, i que pretén aportar solucions de mobilitat en grans espais tancats de manera sostenible.

Avantatges del 5G

El 5G és una realitat. No només és la cinquena generació de xarxes per a comunicacions mòbils, amb un increment substancial de la velocitat amb què ens comuniquem o descarreguem continguts d'Internet, sinó que servirà per a transformar digitalment la societat i la indústria.

De fet, el 5G ens portarà una sèrie de canvis i noves aplicacions fins ara gairebé impossibles d'imaginar que afectaran, com diem, tant a nous models de producció com nous serveis demandats per la societat.

Les principals funcionalitats que aportarà la tecnologia 5G són:

- La banda ampla millorada: que permetrà la descàrrega ultraràpida (fins a 10 Gbps) de continguts i que els dispositius mòbils estiguin connectats a la xarxa de manera permanent.

- El retard de la xarxa serà molt baix, amb l'objectiu d'aconseguir un temps de latència d'1 ms.

- Comunicació massiva entra màquines: no només ens beneficiarà a les persones. El 5G permetrà les comunicacions entre dispositius, ja que es preveuen densitats fins a 1 milió de dispositius connectats per km².

Totes elles, aconseguint uns paràmetres molt superiors al 4G.

Impacte del 5G en la societat

Com ho veurem reflectit en el nostre ús quotidià? Implicarà una millora molt gran en el nostre dia a dia en el sentit que en espais on tradicionalment no hi havia molta connectivitat, amb el 5G sí que n'hi haurà. Parlem d'espais molt concorreguts, com estadis, centres comercials, hospitals o en festivals de música, i també en els túnels d'autopistes, la xarxa ferroviària i metro, així com aparcaments subterranis.

A més, es potenciarà l'ús d'aplicacions com ara les relacionades amb el consum de béns i serveis, oci, turisme o el car sharing. Totes elles es veuran sensiblement millorades amb l'arribada de la nova tecnologia.

D'altra banda, el 5G reduirà la bretxa digital, ampliant la banda ampla a velocitats altes en zones rurals; millorarà l'experiència del transport i el seguiment de les mercaderies en el sector de la logística; permetrà desenvolupar solucions pensades per a la seguretat, anticipant-se i resolent incidències abans que no es produeixin; i crearà xarxes de comunicacions autosostenibles, permetent l'arribada de la mobilitat del futur.