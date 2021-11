«Call of Duty: Vanguard», «Battlefield 2042» i «Forza Horizon 5» són els videojocs més esperats que surten aquest mes de novembre al mercat, tres títols que se sumen a altres llançaments com «World War Z», «Jurassic World Evolution 2», «Football Manager», «Just Dance» o dos «Final Fantasy», entre altres. «Call of Duty: Vanguard» és el nou lliurament d'una de les sagues de jocs bèl·lics per excel·lència, un joc de trets en primera persona i multijugador ambientat en la Segona Guerra Mundial, desenvolupat per Sledgehammer Games i Activision i que arribarà a PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series i PC divendres que ve, 5 de novembre.

Una altra de les franquícies bèl·liques més importants és, sens dubte, la de «Battlefield», que també treu al mercat l'edició completa del seu nou títol, «Battlefield 2042», després de diverses setmanes en les quals els seguidors d'aquest «shooter» en primera persona han pogut assajar les seves estratègies de combat amb la versió beta. «Battlefield 2042» estarà disponible el 19 de novembre per a PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series i PC.

Els amants de la velocitat estan d'enhorabona aquest mes perquè per fi arriba el cinquè lliurament de «Forza Edición», el simulador de conducció a món obert exclusiu per Microsoft (Xbox i PC) que, en aquesta ocasió, viatja a Mèxic i promet ser una experiència totalment renovada, amb millors gràfics, major immersió i més realisme al volant.

Però encara hi ha més perquè novembre ofereix una altra bona bateria de llançaments per tots els gustos i tots els públics, entre els quals destaquen dos lliuraments diferents d'un incunable com és «Final Fantasy», que treu una nova expansió del «Final Fantasy XIV» (EndWalker) per PS4, PS5 i PC el 23 de novembre; i una versió per Android del mític «Final Fantasy VII» (The First Soldier).

Així mateix, un dels videojocs més emblemàtics dels últims temps, el «Grand Theft Auto», prepara també diverses sorpreses per l'11 de novembre. Primer, una versió millorada i ampliada del «GTA V» per PlayStation (3, 4 i 5), Xbox (360, One i Series) i PC; un altre lliurament del «GTA Online» i «The Trilogy - Definitive Edition», la remasterització de tres clàssics com el «GTA III», «Vice City» i «San Andreas» i que sortiran per PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch, PC, iOs i Android.

També arriba el «Football Manager 2022» (9 de novembre per Xbox i PC) en el qual el jugador podrà convertir-se en el propietari d'un club de futbol, gestionar les seves finances, contractar empleats, fitxar jugadors i controlar el sistema de joc (alineacions, tàctiques, entrenaments) per arribar per fi als partits i aspirar a estar el més amunt possible a la taula de la competició.

Per als més ballarins de la casa arriba també «Just Dance 2022» (4 de novembre per PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series i Stadia), i per als fanàtics de les aventures narratives, de detectius, puzles i exploració, el dia 16 surt al mercat per consoles d'última generació (PS5 i Xbox Series) «Sherlok Holmes: Chapter One».

«Beyond a Steel Sky» (30 novembre per PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series i Switch) permetrà als més nostàlgics recordar el gran èxit de 1994, «Beneath a Steel Sky», amb aquesta seqüela d'una aventura gràfica que va suposar un punt i a part en aquest gènere gràcies a una narrativa molt cuidada, a uns gràfics estil còmic, a una ambientació futurista-cyberpunk i a una jugabilitat que promet moltíssima diversió.

Títols també molt recognoscibles són «Jurasic World Evolution 2» (PS5, PS4, Xbox One, Xbox Sèries i PC), la segona part d'un joc d'estratègia basat en la mítica saga cinematogràfica; «World War Z» (Switch), títol d'acció en tercera persona sobre la novel·la i film del mateix nom; i «Star Wars: Knights of the Old Republic», adaptació per Switch d'aquest joc de rol que va sortir fa 10 anys a PC.

«Asterix & Obelix: Slap Them All!» arriba també com un videojoc d'acció «beat em up» (jo contra el barri) sobre els més famosos i irreductibles gals per PS4, Xbox One, Switch i PC; i «Pokémon Diamante Brillante / Perla Reluciente» és el remake per a Switch dels lliuraments de Nintendo DS.

Més títols que sortiran aquest mes de novembre són: «A Boy and His Blod», un popular joc de puzles i plataformes per Switch; «Blue Reflection: Second Light», joc rol per PS4 i Switch amb uns gràfics molt anime i una temàtica basada en les relacions humanes; «Human: Fall Flat», un joc d'aventura i exploració en món obert per a Xbox Series.

«Shin Megami Tensei V» és el cinquè lliurament d'aquesta saga de rol i acció per Switch; «Marsupilami: Hoobadventure» és un divertit joc de plataformes per PS4, Xbox One, Switch i PC; «Grow: Song of the Evertree» és una aventura de simulació per PS4, Xbox One, Switch i PC; «Century: Age of Ashes» és un «shooter» d'acció gratuït i «en línia» per PC; i «Oddworld: Soulstorm» és el remake d'aquesta clàssica aventura de plataformes i puzles per a Xbox Series.