Instagram treballa en una nova opció que permetrà canviar la disposició de les publicacions de la seva 'feed', que fins ara es podien visualitzar segons els algoritmes de personalització basats en l'experiència dels usuaris, de manera que podran veure les publicacions dels comptes que segueixen en ordre cronològic invers. Segons ha indicat la xarxa social a través de Twitter, amb una pròxima modificació busca que els usuaris puguin decidir quines publicacions desitgen veure en la part superior de les seves 'feeds', una opció que ja haurien començat a treballar a través de 'Favorits'. Amb 'Favorits', els usuaris podran seleccionar els comptes dels seus amics o creadors predilectes per destacar en el 'feed' les seves últimes novetats cada vegada que accedeixen a la xarxa social. A això s'unirà una altra opció per veure les publicacions de la gent que segueixen en ordre cronològic, precisament la configuració que va desaparèixer quan van introduir l'algoritme del 'feed' el 2016.

A través de Twitter, Instagram ha indicat que busca que els usuaris puguin decidir el que més els interessa, sense tenir en compte els algoritmes que utilitza per personalitzar l'experiència, i ha assenyalat que busquen proporcionar més opcions per als seus usuaris. «Volem deixar clar que estem creant nous formats, proporcionant als usuaris més opcions perquè puguin decidir el que més els convé, sense obligar a tothom a canviar a un ordre cronològic», ha apuntat la xarxa social des del compte Instagram Commons. De moment, la companyia no ha revelat més detalls sobre aquesta modificació, a part de les dues opcions en les quals treballen, i ha afegit que a principis del pròxim any revelaran novetats sobre aquest canvi.

Va ser el mes de juny passat quan el director de la xarxa social, Adam Mosseri, va detallar el funcionament dels algoritmes, amb els quals va començar a treballar anys després de llançar-se aquesta xarxa social el 2010. En els seus inicis, Instagram funcionava amb un ordre cronològic invers, de manera que els usuaris podien visualitzar les publicacions amb l'ordre amb el qual les havien publicat els perfils que seguien. Amb el creixement de la plataforma, el 2016 els usuaris no veien el 70% de les publicacions, i es perdien gairebé la meitat de contingut dels seus amics més propers, segons va detallar Mosseri. D'aquesta manera, la xarxa social va començar a utilitzar una sèrie d'algoritmes per personalitzar la seva experiència.