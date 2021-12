Després dels canvis provocats per la pandèmia, s'ha produït una adopció generalitzada de nous comportaments digitals, especialment relacionats amb el consum en línia. Segons l'última enquesta de PwC realitzada a entitats financeres, fintechs i operadors de la indústria dels mitjans de pagament, el 89% coincidia que el creixement del comerç electrònic es prolongarà durant els pròxims anys, la qual cosa farà necessari invertir en solucions i eines que millorin l'experiència d'usuari quant a operacions de pagament. L'informe, Payments 2025 & Beyond, també preveu que l'any 2030 els pagaments electrònics a escala mundial pràcticament es tripliquin i arribin a superar els tres bilions d'operacions. A més, l'estudi assenyala que, entre 2020 i 2025, les transaccions electròniques creixeran un 82%, passant d'un bilió a 1,8 bilions d'operacions, i que, en aquest mateix període, aquest creixement serà del 61%.

Amb la consolidació de les vendes a través de canals digitals, el principal desafiament de les marques serà traslladar aquesta connexió a l'entorn en línia per a potenciar l'agilitat i la personalització en el procés de compra. No obstant això, les targetes de dèbit i crèdit s'estan quedant obsoletes perquè no han estat dissenyades per a l'E-commerce a gran escala i això fa necessari millorar l'experiència d'usuari amb altres alternatives per a poder augmentar la conversió. El comerç en línia s'ha disparat a causa de la pandèmia i, no obstant això, el 54% dels clients abandonen la compra en la pàgina de pagament, en gran part per problemes i interrupcions a l'hora d'efectuar el pagament, segons un estudi fet per TrueLayer i YouGov.

A Espanya, el nombre de caixers automàtics va créixer fins a 2008 amb un màxim de 61.714 i, des de llavors, va caure fins a 48.766 disponibles a març de 2021. Tot i això, avui el nostre país compta amb gairebé 5.000 més que fa 20 anys. Aquestes tendències s'han vist acompanyades d'un avanç dels terminals en punt de venda (TPV) per a pagaments amb targeta, que han passat de 802.698 el 2000 a 2.092.149 en el primer trimestre de 2021. Els pagaments de banca oberta han estat creixent durant alguns anys, però aquesta expansió s'ha accelerat en l'últim any. Per exemple, els pagaments van créixer un 485% al Regne Unit entre agost de 2020 i agost de 2021, aconseguint gairebé 2,4 milions d'iniciacions de pagament en un únic mes. I Espanya hauria de seguir aquest mateix camí tenint en compte que el seu marc legal ve delimitat per la directiva europea sobre serveis de pagament digitals PSD2, que va entrar en vigor a Espanya el 24 de novembre de 2018, fa només tres anys.

La digitalització no es pot frenar. Espanya, com altres països, està altament bancaritzada i existeix una cultura de la relació entitat-client que no pot menysprear-se. A la vegada, l'open banking situa a l'usuari en el centre, permetent-li recuperar el control de les seves dades bancàries i oferint-li productes i solucions innovadores que li aporten un valor afegit, la qual cosa afavorirà la competència dins del sector, així com una bona oportunitat als bancs per a innovar, crear diferents models de negoci i obrir nous mercats. En aquest sentit, la disrupció del pagament que plantegen les fintechs especialitzades a oferir serveis de banca oberta, empenyerà inevitablement a innovar a la banca tradicional, que es veurà obligada a canviar la seva cultura i model de negoci, així com a adoptar una actitud d'innovació que avui dia no té. Arran d'aquesta anàlisi, la plataforma de serveis de banca oberta TrueLayer ha elaborat un repàs de les tendències que es projecten per a aquest sector de cara a 2022, que aborda els pagaments digitals, els criptoactius, els processos de reemborsament i la normativa PSD2.

Desmuntant els monopolis de pagament

L'any 2022, la banca oberta continuarà transformant els mètodes de pagament tradicionals. La decisió d'Amazon de deixar d'acceptar les targetes de crèdit Visa al Regne Unit és una mica més que una tàctica de negociació, és una prova més que en un món de pagaments instantanis i comerç sense fronteres, les targetes tenen pròxima la seva data de caducitat. Durant anys, s'han incorporat a les passarel·les de pagament en línia, creant una xarxa invisible de costos ocults i estructures de pagament difícils de manejar. L'impacte que això té en el comerç electrònic tampoc pot subestimar-se quan es tracta de l'experiència del client. Quantes vegades hem intentat comprar alguna cosa, però la targeta no ha estat acceptada, ja sigui per haver escrit malament les dades o per un bloqueig antifrau? El comerç electrònic fa temps que demanda experiències més ràpides i rendibles per a l'usuari.

Els pagaments de compte a compte a través de la banca oberta són el següent pas necessari en aquesta evolució, permetent als comerços realitzar transaccions a un menor cost i de forma més segura i convenient per al client. L'any 2022, augmentaran de manera considerable els negocis que optin per implementar aquest tipus de solucions de pagament que ofereix la banca oberta, posant en escac a les targetes com a principal opció de pagament.

Banca oberta i criptoactius

Les empreses de blockchain i els protocols DeFi estan construint sense descans una infraestructura financera tan completa com sigui possible. Si bé encara estem en les primeres etapes d'aquests desenvolupaments, aquestes companyies compten amb el potencial per a crear mercats financers més oberts, lliures i justos, accessibles a qualsevol persona que tingui connexió a Internet. La intersecció entre les finances centralitzades i les descentralitzades serà un espai que emergirà i creixerà ràpidament: la banca oberta pot exercir un paper important com a pont entre tots dos mons, proporcionant rutes d'entrada i sortida més eficients entre el FIAT i el cripto.

Millora del procés de reemborsament

Les expectatives dels usuaris sobre les devolucions acostumen a xocar amb la realitat dels mètodes de pagament com les targetes. Les devolucions dels pagaments en línia amb targeta poden trigar fins a cinc dies, i en el cas dels moneders digitals (coneguts com a wallets), fins i tot més. D'altra banda, les devolucions mitjançant transferències bancàries tradicionals poden trigar fins a 3 dies. L'any 2022, la possibilitat de reemborsaments més ràpids cobrarà protagonisme a mesura que l'E-commerce més innovador construeixin una millor experiència per als seus clients a través de les solucions de reemborsament instantani, que fa possible la tecnologia de banca oberta. Això s'anirà fent cada vegada més evident en aquells negocis relacionats amb la venda d'entrades, els esdeveniments i/o l'allotjament.

Més enllà de la regulació PSD2

L'any 2022, les autoritats prendran mesures per a garantir que les transferències a la regió SÀPIGA* tinguin plena cobertura a la UE. Això és clau, ja que els proveïdors de banca oberta prefereixen iniciar els pagaments instantanis per a una major comoditat dels seus consumidors, a diferència de les transferències de crèdit SÀPIGA (que poden trigar 2 dies a arribar).

* SÀPIGA (Single Euro Payments Area) és la zona en la qual els ciutadans i les empreses poden efectuar pagaments i cobraments en euros dins i fora de les fronteres estatals. Significa una única manera d'efectuar els pagaments en euros de manera senzilla, segura i eficaç per a consumidors i empreses a Europa.