WhatsApp està contentament actualitzant-se. L'aplicació de missatgeria instantània més popular del món no deixa de desenvolupar noves eines i novetats perquè l'experiència dels usuaris sigui cada vegada millor. De fet, podria estar pensant a incorporar una novetat amb l'objectiu de garantir la seguretat dels seus usuaris.

Aquesta nova eina es tractaria d'un tercer check blau que tindria com a propòsit augmentar la seguretat dels usuaris en grups. Aquest nou "vist" notificaria si en algun moment es fa una captura de pantalla. D'aquesta manera, els usuaris sabrien que els seus missatges han estat capturats i poden ser compartits amb tercers.

Quan una altra persona faci una captura de pantalla, l'aplicació notificaria a la persona amb el següent missatge: "L'usuari (xxx) ha realitzat una captura de pantalla. Per la seva seguretat no proporcioni cap mena d'informació personal, vostè podria ser víctima d'un frau o extorsió".

Aquesta nova funcionalitat encara no està disponible. Ni tan sols s'ha pogut trobar cap rastre d'aquesta funció en la versió beta de WhatsApp així que de moment només queda esperar que WhatsApp i Mark Zuckerberg facin oficial la implantació del tercer check blau en les converses per saber si finalment es durà a terme o no.