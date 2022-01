Segons un nou estudi de Kaspersky, la majoria dels progenitors i tutors legals estan preocupats pel comportament digital dels seus fills i volen controlar-lo i vigilar-lo. Gairebé la meitat dels enquestats (48%) utilitza aplicacions de control parental, i el 45% comprova regularment l'historial d'Internet dels menors. A més, el 51% dels pares afirma que els seus fills usen els dispositius digitals sota la seva pròpia supervisió (42%) o la d'un familiar (9%). Els nens d'avui dia estan molt més avançats tecnològicament que les generacions anteriors. Una de les principals raons és que tenen accés a dispositius i adquireixen experiència pràctica a una edat molt més primerenca, com confirma una recent enquesta de Kaspersky. No obstant això, és possible que els menors no coneguin totes les normes necessàries per a un ús segur d'Internet, ja que els seus progenitors/tutors legals els van ensenyant a poc a poc de manera gradual. En regalar un gadget als seus fills, els progenitors/tutors volen assegurar-se que estaran segurs a Internet, de manera que la majoria s'esforça a supervisar la seva activitat en línia per garantir la seva seguretat.

La majoria dels progenitors/tutors legals vol controlar els vídeos que veuen els menors (60%), els llocs que visiten (56%) i els videojocs que utilitzen (52%). A més, el 49% dels enquestats mostra interès a limitar el temps que els seus fills passen diàriament connectats i utilitzant els seus dispositius. Per supervisar l'activitat en línia dels menors, més de la meitat parla d'hàbits digitals saludables (55%), emprant aplicacions de control parental (48%) i un altre 45% comprova el seu historial de navegació. No obstant això, gairebé una quarta part dels enquestats (23%) confia en els seus fills i no els controla de cap manera. Segons els resultats de l'enquesta, els progenitors/tutors legals i la família són els principals responsables de regular el comportament dels nens en l'espai digital (87%). Tanmateix, més d'una quarta part (28%) creu que els professors i les escoles han de fer-ho, i el 27% considera que els nens han de ser responsables per si mateixos. En aquesta línia, el 90% dels progenitors/tutors legals ha parlat de normes de comportament en línia i de l'etiqueta digital amb els seus fills. Només una desena part dels enquestats (10%) no aborda aquest tema amb els seus fills.

«Pel fet que els menors d'avui en dia utilitzen telèfons intel·ligents i altres gadgets ja des de la seva primera infància, perceben l'espai digital com una cosa natural i familiar, similar a fer una passejada. I de la mateixa manera que des de la infància s'ensenya als nens a no comunicar-se amb estranys o a no anar a llocs desconeguts, l'espai digital també té les seves pròpies regles de comportament segur. Els progenitors/tutors legals poden fer que el món digital dels seus fills sigui més segur protegint-los dels continguts inapropiats i ajudant-los a estar segurs en un entorn digital usant diverses eines i mètodes. Per exemple, poden fomentar uns certs hàbits digitals en la família o fer ús d'aplicacions de control parental que els ajudin a filtrar les categories de continguts desitjables i indesitjables, així com a comprovar l'activitat en línia dels menors», comenta Vanessa González, directora de Comunicació de Kaspersky Ibèria. «Com a terapeutes, estem convençuts que la confiança sempre és millor que el control. No obstant això, quan es tracta del consum de continguts, els progenitors/tutors legals desconfien del que poden trobar a Internet, no dels seus propis fills. Per això el control normatiu és una bona idea, perquè respon al desig dels progenitors/tutors legals de protegir els seus fills. Així i tot, existeix un dilema entorn de quant control és necessari», comenten els terapeutes Birgitt Hölzel i Stefan Ruzas, del bufet muniquès Liebling + Schatz.

«Els nens sempre busquen espais per a gaudir d'experiències lliures del control patern; aquesta independència és important i ha de permetre's, en funció de l'edat del nen. Al mateix temps, és rellevant que els pares negociïn les normes amb els seus fills, encara que aquestes converses resultin difícils. Els nens respecten les normes i els límits si poden entendre tant aquests com les conseqüències que comporten. Per això recomanem als progenitors/tutors legals que utilitzin aplicacions de protecció infantil o que facin transparent l'activació dels ajustos de seguretat i els expliquin: aquesta és la clau de l'èxit en l'educació», asseguren Hölzen i Ruzas. «L'edat per al primer telèfon intel·ligent està actualment entre els nou o deu anys. És una porta d'entrada a un món global educatiu i entretingut, però que també està ple de continguts problemàtics. Podem plantejar-ho com fem amb el trànsit: és fantàstic sortir al carrer, així i tot, és important que els pares acompanyin als seus fills pas a pas sent presents el màxim temps possible. Per a conduir, tenim normes i senyals de trànsit; també les necessitem a Internet», comenten els terapeutes.

D'altra banda, Kaspersky també ofereix una sèrie de consells que poden ajudar els pares a garantir la seguretat dels seus fills a Internet:

Els nens poden no tenir coneixements sobre ciberhigiene i seguretat en línia en l'ús de gadgets. En conseqüència, els progenitors/tutors legals poden ajudar parlant sobre els possibles escenaris amb els seus fills i donant exemple.

Instal·lar una aplicació de control parental és una bona idea. No obstant això, és crucial parlar amb els menors i explicar-los les raons perquè ho entenguin.

Si el menor és molt actiu a les xarxes socials i comparteix molts continguts, és destacat parlar-li del problema d'exposar-se massa i de la importància de la privacitat de les seves dades. El mateix exemple com a usuari de xarxes socials també és clau. Algunes recomanacions en aquest sentit són comprovar sempre les geoetiquetes de les fotos, assegurar-se que no apareix informació confidencial en les mateixes ni en les descripcions i revisar els comentaris. Predicar amb l'exemple mostrarà als menors com compartir informació de manera segura, mantenint la seva privacitat.

Com a resposta a la necessitat de conscienciar als menors dels riscos que poden trobar a Internet, Kaspersky ha posat en marxa la iniciativa Família Segura, que ofereix tant a les famílies com al professorat tota informació i les eines que necessiten per protegir els més petits.