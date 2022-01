YouTube ha iniciat el nou any amb el focus posat en els vídeos curts i els videojocs, dos dels seus continguts més populars, i en l'ecosistema de creadors, que té un impacte en l'economia real, i al qual dotaran de noves formes per monetitzar els continguts. La directora executiva de YouTube, Susan Wojcicki, ha assegurat que estan «establint les bases per al futur de YouTube», i que ho fan centrant-se en la innovació entorn d'àrees com els vídeos curts, els videojocs o els creadors, en les quals invertiran enguany. Els 'shorts', els vídeos curts en format vertical de la plataforma, ja han aconseguit els 5 bilions de visites. L'any passat es va introduir la possibilitat de crear-los utilitzant àudio d'altres vídeos de YouTube, una funció que durant els pròxims mesos s'expandirà amb més maneres de barrejar continguts de la plataforma.

El 'Fons de Shorts', que permet als creadors obtenir diners d'aquests vídeos curts, està ja disponible en més de cent països, i al llarg de l'any la companyia provarà «noves formes» de crear contingut per marques mitjançant el programa 'BrandConnect'. Pel que fa a videojocs, només durant el primer semestre de 2021, YouTube va registrar més de 800.000 milions de visites, més de 90 milions d'hores de transmissions en directe i més de 250 milions de càrregues relacionades amb aquesta mena de contingut.

Millora de les experiències en viu

En aquest apartat, YouTube assegura que millorarà les experiències en viu per a tots els creadors i usuaris, especialment en relació amb la visibilitat del contingut en viu i les funcions del xat. També llançaran enguany les Filiacions de Regal, i facilitaran la creació de 'shorts' relacionats amb els videojocs. La companyia també vol que YouTube formi part de «la següent generació de comerç». Amb aquest objectiu, han començat un programa pilot d'etiquetes que permet als usuaris navegar, informar-se i comprar els productes en els vídeos, i han realitzat les primeres proves per integrar l'experiència de compres en 'shorts'. Les compres en directe, que es van provar l'any passat als Estats Units, Corea del Sud i el Brasil, arribaran enguany a més creadors i marques a través d'acords amb plataformes de comerç com Shopify.

La directiva també ha destacat el paper de YouTube en l'aprenentatge, com una plataforma a la qual acudeixen les persones per «fer les seves tasques, explorar interessos nous o desenvolupar habilitats». L'any passat, van llançar els canals La meva Aula a Mèxic i l'Argentina en associació amb la Unesco, amb els quals s'ofereixen continguts que complementen els plans d'estudis d'educació secundària. Més endavant, enguany, s'estendran als alumnes del Brasil mitjançant el canal YouTube EDU.

Ecosistema de creadors

«Els creadors acudeixen a la nostra plataforma per compartir les seves vides, guanyar diners i donar forma al món de maneres significatives», ha afirmat Wojcicki, qui ha assenyalat l'impacte que també tenen en l'economia global. En aquest sentit, ha compartit que a tot el món, la quantitat de canals que guanyen més de 10.000 dòlars a l'any ha tingut un augmentat interanual del 40%, i que el 2020, l'ecosistema creatiu de YouTube va generar més de 800.000 ocupacions, segons informes d'Oxford Economics. «Això supera el que van generar els Estats Units, el Japó, Corea del Sud, el Canadà, el Brasil, Austràlia i la UE junts», apunta. La plataforma ofereix actualment als creadors «deu maneres» de guanyar diners, amb eines com el Súper Xat i les Filiacions del Canal. Wojcicki ha indicat que l'any passat, les Filiacions del Canal de YouTube i els articles digitals pagats es van comprar o van renovar més de 110 milions de vegades.

La companyia «mira molt més cap al futur» amb l'objectiu d'«expandir l'ecosistema de YouTube» perquè els creadors puguin aprofitar tecnologies emergents com els NFT, i s'inspira en la Web3.0 per «continuar innovant». També estan treballant en noves funcions que millorin l'experiència dels creadors. L'any passat es van llançar les revisions prèvies a la publicació, amb les quals es poden descobrir si hi ha problemes de drets d'autor o d'idoneïtat per anuncis abans de publicar el contingut. També es van actualitzar les pautes sobre el contingut apte per anuncis. Actualment, en la plataforma estan treballant per analitzar en profunditat les seves polítiques, i han contractat més persones per proporcionar als creadors més detalls sobre els incompliments de polítiques, com les marques de temps en què apareixen. Així mateix, la directiva ha assenyalat que l'enquesta Dades demogràfiques de creadors ja està disponible a Studio perquè els creadors als Estats Units puguin compartir de manera voluntària el seu gènere, orientació sexual, raça i ètnia -enguany s'habilitarà en altres països-. La companyia utilitzarà aquesta informació per assegurar-se que les seves polítiques i productes «funcionen per a tots».