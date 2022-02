Cada 24 de gener se celebra el Dia Internacional de l'Educació, una data proclamada per l'ONU i que enguany portarà el lema 'Canviar el rumb, transformar l'educació', amb l'objectiu de reflexionar sobre els canvis que cal fer perquè l'educació sigui universal i de qualitat. En aquest sentit, i per a commemorar un dia tan rellevant a l'hora de conscienciar a la població de la importància de l'educació, IEBS Business School, l'escola digital líder en formació en línia, assenyala deu tendències en educació i e-learning per a 2022:

Entorns virtuals: Molts experts asseguren que la formació en línia ha arribat per a quedar-se. Els avantatges d'aquest format han deixat en evidència a l'educació convencional i han demostrat que tots els processos que fins ara s'havien restringit a l'espai físic poden ser traslladats en línia. A més, les xifres mostren que els estudiants han començat a mostrar major interès per estudiar a distància des de l'estat d'alarma, quedant patent la consolidació de l'e-learning en el mercat. Educació STEAM: La formació actual ha d'estar adaptada a les necessitats del mercat i de l'entorn que vivim. En plena era digital, l'educació haurà de basar-se en l'ús de les noves tecnologies posant especial èmfasi en les competències STEM o STEAM (Ciències, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques). Educar a les noves generacions en aquest àmbit és cada vegada més necessari i sorgeix un nou repte: harmonitzar les matèries educatives i el paradigma tecnològic. Learning Loops o Espirals d'aprenentatge: El món ha canviat, la societat i les persones també, és per això que enguany viurem una evolució de la impartició unidireccional a les construccions d'espirals d'aprenentatge, on la impartició és només una part del procés integrat amb comunitats de pràctica i col·laboració on apliquem els coneixements que rebem, aprenem, compartim i detectem noves necessitats que ens porten de nou a l'inici del procés. Metavers, realitat virtual i augmentada: Una de les tendències de l'e-learning més forta que torna de la mà de l'aposta de grans corporacions com Meta o Facebook i Microsoft, són les aplicacions del metavers envers l'aprenentatge. Les aplicacions són infinites, des de classes «presencials» en un món virtual, fins a l'entrenament i desenvolupament d'habilitats en grup, alguna cosa que sempre ha costat per a l'e-learning, fins a l'entrenament i la simulació de maneig d'aplicacions. Cursos més enfocats i cada vegada més curts: La necessitat d'actualització permanent i la urgència, combinada amb l'aparició del fenomen «bootcamp» que busca portar les pràctiques d'entrenament intensiu a la formació en períodes cada vegada més curts, ha provocat que el mercat demandi aquest tipus de formació. Les formacions generalistes perden força a favor de cursos més curts, més intensius i més enfocats a l'aprenentatge de competències i habilitats específiques que capaciten a l'alumne en l'acompliment de noves professions o professions d'alta demanda. Descentralització del coneixement: Les grans plataformes ofereixen solucions cada vegada més fàcils d'utilitzar, perquè els que estan en possessió del coneixement el comparteixin i aconsegueixin ingressos. Això ha provocat una abundància de coneixement, que cada vegada és més accessible i en gran manera lliure i gratuït. Existeix una saturació de continguts en línia, webinars, vídeos de YouTube - edutubers - que ens ensenyen com aplicar, fer o crear alguna cosa. Microformació i microcontinguts: Tenim més temps que mai i l'aprenentatge instantani ens aporta una alternativa profitosa a una altra mena d'oci. A diferència del que abans succeïa, ara l'usuari vol aprendre alguna cosa i ho vol fer ja, perquè té temps i no invertirà molts diners. A més, compta amb un element catalitzador que el fa diferent i és que és entretingut. També és conegut com a edutaitment. E-learning gratuït: El model de negoci dels MOOC cada vegada adquireix més rellevància i es presenta com un format aplicat per les millors escoles del món. Hem passat de MOOC de tota mena a MOOC de qualitat on val la pena invertir uns euros més per aconseguir un títol de Stanford, Wharton o MIT. D'altra banda, ens trobem amb propostes que directament t'ofereixen una formació professional de primera qualitat i no pagues per ella fins que cerquis feina. Aquest model de negoci està costant que arreli en el mercat hispanoparlant. Tokenizació i blockchain per a e-learning: Gràcies al blockchain, seria possible tokenizar el progrés d'un alumne i crear un bloc que certifiqui una qualificació d'un treball o un TFM. També es podrà emetre títols mitjançant «smart contracts» que donin una major seguretat a l'hora de verificar un certificat quan seleccioni alumnes d'una escola com IEBS i així evitar falsificacions. Aprenentatge personalitzat: Per exemple, a IEBS s'utilitza per a conèixer els hàbits d'estudi de l'alumne, les seves rutines, el seu ritme d'aprenentatge, el temps dedicat a cada pràctica, etc. D'aquesta manera, és possible adaptar-se a les seves necessitats, oferint-li l'ajuda o suport que necessita, mitjançant professors i mentors, que en tot moment fan seguiment dels seus avanços. «Ara que ja ha quedat palès la consolidació de l'e-learning en el mercat, cal continuar avançant», explica Oscar Fuente, Director i Fundador de IEBS. «La digitalització ens ofereix grans oportunitats per a continuar creixent i millorant la formació en línia gràcies als nous models d'aprenentatge interactius i a l'aplicació d'eines tecnològiques. Sens dubte, 2022 serà un any clau per a l'e-learning», afegeix.