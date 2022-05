El gegant Amazon ha anunciat el llançament de la tauleta Fire 7, que ofereix millores en la velocitat, rendiment i augmenta la durada de la bateria. Segons la mateixa Amazon, aquesta és la seva tauleta més assequible. Ofereix el doble de memòria RAM i un 40% més de bateria. La seva pantalla tàctil de 7” la converteix també en aliat adequat per a l’oci i per a feines senzilles d’oficina.

«La nostra tablet més venuda, ara és encara millor. Amb un rendiment millorat i una durada més gran de la seva bateria, el Fire 7 ofereix un valor increïble per 79,99 €», explica Eric Saarnio, vicepresident d’Amazon Devices International. Afegeix que «per a aquells que busquen portabilitat i durabilitat, és el model ideal: permet disfrutar de llibres, pel·lícules, apps, jocs, navegació per internet i consultar la llista de tasques».

Característiques destacades

Compta amb un processador Quad-Core a 2,0 GHz un 30% més ràpid i el doble de RAM que la generació anterior, cosa que permet més eficàcia i rapidesa en les diferents aplicacions.

Amb un 40% més de bateria que la versió anterior, proporciona fins a 10 hores de durada. Incorpora USB-C i adaptador de 5W a la caixa per a una càrrega més còmoda.

Amb una pantalla tàctil de 7”, aquesta tauleta és un dispositiu fàcil de transportar. És resistent a caigudes, esquitxades i al desgast quotidià. Completa i òptima visibilitat d’aplicacions d’entreteniment. Gràcies a la compatibilitat amb el mode fosc d’Android, és possible llegir còmodament amb el mode de text blanc sobre negre.

L’equip està optimitzat per a videotrucades en mode horitzontal, compta amb càmeres HD de 2MP frontal i posterior per a fotos i vídeos.

Els Fire 7 estan certificats amb l’etiqueta Reducing CO2 de Carbon Trust. Incorporen un 35% de plàstics reciclats postconsum i el 95% del seu embalatge està fet a base de fibra de fusta procedent de boscos gestionats de manera responable o materials reciclats.

Preu i disponibilitat

Fire 7 està disponible en prevenda per 79,99 euros i començarà a distribuir-se el 29 de juny. Disponible en color negre i les fundes per al dispositiu en tres colors: negre, blau marí i rosa pal per 29,99 euros.