Microsoft deixarà de donar suport a Internet Explorer 11, l'última versió disponible del seu navegador, aquest dimecres 15 de juny, per a oferir en exclusiva Microsoft Edge, el seu navegador actual.

La companyia va anunciar la fi del suport a Internet Explorer per part dels serveis del seu ecosistema en línia Microsoft 365 al maig del passat any, quan va indicar que l'aplicació d'escriptori del navegador deixaria de ser compatible per a unes certes versions de Windows 10.

"Amb Microsoft Edge, brindem un camí cap al futur de la web sense deixar de respectar el passat de la web. El canvi era necessari, però no volíem deixar enrere aplicacions i llocs fiables i que encara funcionessin", va assenyalar llavors.

En el comunicat amb el qual va oficialitzar la fi d'Internet Explorer, actualitzat a finals del passat mes de maig, va explicar que Edge no sols oferia més seguretat i era més modern que el seu predecessor, sinó que també garantia "la compatibilitat amb llocs web i aplicacions antigues i heretades d'altres programes".

"Microsoft Edge té el mode Internet Explorer ("mode IE") integrat, per la qual cosa pot accedir a aquests llocs web i aplicacions antics basats en Internet Explorer directament des de Microsoft Edge", va puntualitzar Microsoft.

En aquesta actualització també va assenyalar que l'última versió disponible del seu navegador es deixaria de poder utilitzar a partir del 15 de juny per a donar pas a Microsoft Edge com a principal navegador web desenvolupat per Microsoft.

Així mateix, la companyia va destacar que, enfront de les actualitzacions de seguretat mensuals característiques d'Internet Explorer 11, Microsoft Edge és capaç d'emetre packs de seguretat per a vulnerabilitats immediates "en qüestió de dies, si no hores".

La retirada del suport d'Internet Explorer 11 no afectarà les aplicacions del navegador basades en servidors o al canal de servei a llarg termini de Windows 10 (LTSC) ni tampoc al motor Trident MSHTML.