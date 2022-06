Aquest 15 de juny és la data elegida per Microsoft per retirar <strong>Internet Explorer (IE),</strong>posant fi a un quart de segle de serveis digitals de l’icònic navegador que es va llançar de la mà del sistema operatiu Windows 95. I malgrat que està lluny de ser l’eina més competitiva del mercat en termes de velocitat i prestacions, el cert és que nombrosos usuaris desitgen poder continuar utilitzant-lo, ja sigui per qüestions de compatibilitat amb algunes aplicacions, per una qüestió de costum o fins i tot d’una certa afecció. I el seu desig serà possible, almenys per uns quants anys més.

La possibilitat s’inclou en el substitut de l’Explorer, l’Edge Chromium i no és necessari recórrer a cap ‘software’ addicional. El mode IE permet recórrer a un segon motor dedicat a la utilització d’aplicacions que encara no s’han pogut migrar a les versions modernes dels navegadors actuals. Aquests són els passos a seguir: Clicar el menú de tres punts, a la dreta del marc superior i dirigir-se a ‘Configuració’. En el menú, elegir l’opció ‘Navegador predeterminat’ i en l’apartat ‘Compatibilitat d’Internet Explorer’ marcar l’opció ‘Permetre que Internet Explorer obri llocs a Microsoft Edge’ seleccionem l’opció ‘Permetre’. El sistema sol·licitarà a l’usuari tornar a carregar Edge clicant el botó ‘Reiniciar’. L’usuari té la possibilitat d’afegir aquelles URL que es desitgin obrir amb IE polsant l’opció ‘Afegir’ en l’apartat ‘Pàgines del mode Internet Explorer’ i introduint el vincle.