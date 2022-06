La companyia Logitech acaba d’anunciar el llançament dels auriculars sense fil multidispositiu Zone Vibe 125 amb cancel·lació de soroll, de poc pes i amb càrrega ràpida.

Estan preparats per contestar trucades des del telèfon o fer videotrucades amb l’ordinador, ja que són totalment sense fil. Un altre avantatge afegit és que es pot canviar entre dispositius sense haver de desconnectar.

Aporten tecnologia de cancel·lació de soroll i integren proves certificades a les plataformes de videoconferència més utilitzades (Google Meet, Zoom, etc), cosa que significa una qualitat optimitzada en aquestes tasques. L’aplicació Logi Tune App permet configurar diferents ajustos, com augmentar o reduir la freqüència o disminuir distorsions, per millorar la qualitat de les videotrucades.

Autonomia i sostenibilitat

Zone Vibe 125 aporta fins a 18 hores de durada de la bateria en conversa i 20 hores d’escolta. Amb cinc minuts de càrrega s’aconsegueix més d’una hora d’escolta.

Quant a disseny, cal destacar que són ultralleugers i compten amb coixins que s’ajusten a la forma de l’orella perquè l’ús sigui còmode.

Elaborats amb plàstic reciclat postconsum, han sigut fabricats amb el protocol de neutralitat de carboni, complint els estàndards de respecte amb el medi ambient.

Preu i disponibilitat

Els Zone Vibe 125 estan disponibles per un preu a partir de 129 euros.