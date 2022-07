Segur que alguna vegada has parlat al teu fill o filla que estava amb el mòbil i no t'ha fet cas. O potser estàveu tota la família sopant a taula i el teu fill estava amb el mòbil i per molt que li demanaves que el deixés, hi tornava perquè li interessava més el que passava al seu món virtual que al real.

Aquestes són situacions molt comunes que es donen en família, sobretot quan els nostres fills i filles entren a l'adolescència -tot i que cada vegada es dóna més en gent adulta-, i tenen un nom: 'phubbing'. Javier López Menacho, especialista en comunicació, estratègia digital i reputació en línia i autor de 'La generació like' defineix aquest fenomen com "l'acte d'ignorar persones i el mateix entorn per prestar atenció al que passa al dispositiu mòbil".

Un jove de 23 anys, Alex Haigh, va crear aquest terme el 2003 per conscienciar sobre els perills que comporta passar massa temps amb el mòbil o altres pantalles i no parar esment al nostre voltant. Per això, va crear un moviment i la web Stop Hubbing, encara en funcionament.

El phubbing es pot convertir en un problema greu per als nostres fills, ja que pot generar aïllament i distorsió de la realitat. Així mateix, si els nostres fills prefereixen el món virtual que el real, poden arribar a tenir confusió sobre la seva identitat, així com poden deixar d'interactuar a la vida real amb el seu entorn per preferir viure experiències a la vida digital, etc.

Com podem evitar que els nostres fills caiguin en el Phubbing?

Cap de nosaltres volem que els nostres fills i filles estiguin tan enganxats a la tecnologia que caiguin en perills com ho és el phubbing. Com podem evitar-ho? Proporcionant-los des de petits educació digital.