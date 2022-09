Cada any moren a Espanya gairebé 70.000 persones a causa del tabac. 70.000 persones són moltíssimes. ¿Morts evitables? Sens dubte, resulta més fàcil deixar aquesta addicció. Avui, tres periodistes ens explicaran diferents arestes de la llei antitabac en el pòdcast d’El Periódico.

Catalunya prepara una llei per prohibir el tabac a les terrasses. I l’hostaleria i l’oci nocturn són els sectors que han reaccionat abans a l’anunci del conseller de Salut, Josep Maria Argimon. Alguns hotelers estan emprenyats i creuen que la mesura els reduirà la clientela, però d’altres pensen que un bar és un bar, i que la gent no deixarà d’asseure’s a les terrasses tot i que ja no hi pugui fumar. Però tot té els seus punts favorables i desfavorables.

