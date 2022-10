L'Eurocambra ha donat aquest dimarts llum verda definitiva a establir un carregador únic per a mòbils, tauletes i càmeres a partir del 2024. Amb 602 vots a favor, 13 en contra i 8 abstencions, els eurodiputats han tirat endavant una iniciativa que deixa per ara fora els ordinadors portàtils, als quals se'ls aplicarà aquesta obligació a partir del 2026. Abans que acabi el 2024, tots els telèfons mòbils, tauletes i càmeres que es venguin a la Unió Europea hauran de tenir un carregador USB del tipus C. Tots els dispositius de càrrega ràpida tindran també la mateixa velocitat de càrrega. El carregador únic també serà per a auriculars, llibres electrònics, teclats, altaveus i sistemes de navegació, entre d'altres.

La iniciativa també preveu que els dispositius portin etiquetes explicatives perquè els consumidors puguin saber si els carregadors que ja tenen són compatibles i si volen comprar el nou dispositiu amb carregador o no. Es calcula que els europeus s'estalviaran uns 250 milions d'euros l'any en compres de carregadors i es reduiran anualment unes 11.000 tones de residus electrònics a la Unió Europea. Un cop aprovat per l'Eurocambra, ara el Consell ha d'aprovar formalment la directiva. Els estats tindran després un any per incorporar les noves normes a la seva legislació i un altre any més per començar a aplicar-les.