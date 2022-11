WhatsApp és l’aplicació de missatgeria instantània per excel·lència, però no és perfecta. No ho diem perquè de vegades caigui a nivell mundial i deixi sense servei els seus 2.000 milions d’usuaris actius, tal com va passar dimarts, quan l’‘app’ no va funcionar durant dues hores. A més, a Espanya la caiguda va ser en un moment inoportú: en hora punta laboral, entre les 9 i les 11 hores. Tot i això, una de les eines estrella de l’‘app’ no enganxa el públic perquè és rudimentària en comparació amb la resta de funcionalitats. Parlem dels estats de WhatsApp. Amb prou feines suporten imatges i vídeos. Els textos i, sobretot, els enllaços, tenen poques opcions de disseny i es veuen arcaics. Tampoc es poden acompanyar de música, però... tenim un truc per fer-ho en imatges i vídeos. Preneu-ne nota.

Necessiteu un còmplice per posar música als estats de WhatsApp. És una aplicació externa, però també molt popular: Facebook. Com que les dues aplicacions són de Meta, comparteixen formats. A més, el truc per incorporar música és bastant senzill de fer: es tracta de crear l’estat a través de les històries de la xarxa social. Aquest és el pas a pas que heu de seguir. Crear una història a Facebook El primer que heu de fer és obrir el vostre perfil a l’aplicació de Facebook i prémer l’opció ‘Crear història’. Tindreu un ventall d’opcions per afegir més enllà de les fotos i vídeos del rodet del telèfon: text, música, un ‘selfie’, un ‘Boomerang’ o el format ‘Green Screen’. Tot i això, aquest truc només funciona amb fotos i vídeos, així que no necessiteu cap d’aquestes eines. Una vegada hageu seleccionat el contingut que voleu compartir, s’obrirà un nou menú d’opcions. Entre ells veureu que podeu afegir-hi música (i ‘stickers’, efectes i fins i tot etiquetar persones). És més, Facebook us oferirà de primer moment una recomanació de cançons a l’apartat ‘Per a tu’. Si les que us proposa no us agraden, trobeu la que preferiu seleccionant l’opció ‘Música’. A més de seleccionar el fragment que desitgeu, podreu seleccionar el disseny amb què apareixerà. Pas fonamental perquè el truc funcioni El següent pas és fonamental: heu de publicar la història a Facebook abans de continuar. No s’hi val guardar el vídeo abans de penjar-lo perquè no es descarregarà amb música. De fet, si ho intenteu, l’aplicació ja us avisa que no tindrà àudio. Una vegada penjada, premeu sobre la història que acabeu de publicar i entreu-hi. Us apareixerà un botó amb tres punts. Premeu-lo i seleccioneu l’opció ‘Guardar vídeo’. ‘Voilà’: al rodet tindreu la història amb música que només haureu de publicar com a estat a WhatsApp. Proveu-ho, us diferenciareu dels vostres contactes.