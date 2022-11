La marca Honor ha anunciat avui el llançament dels seus nous dispositius Magic Vs, un equip plegable, i l’Honor 80 que s’integra a la gamma de la sèrie N, ben coneguda pels seus avantatges en vídeo i fotografia.

Prim i lleuger, el Magic Vs té un gruix de 12,9 mil·límetres quan està plegat i un pes de 261 grams, convertint-se de moment en el plegable més lleuger de la indústria. Dins aquest xassís hi ha una bateria de 5.000 mAh, que en garanteix l’ús durant tot el dia. Aporta un disseny simètric i sense fissures, amb un sofisticat sistema de frontisses, aconseguint un plec sense forats i una pantalla sense clivelles quan es desplega.

Una de les claus del producte és la seva frontissa ultralleugera sense engranatges, elaborada amb la nova tecnologia de processament de farga d’una sola peça, que redueix de 92 a 4 el nombre de components de l’estructura de suport. La construcció amb materials de qualitat aeroespacial, suporta més de 400.000 plecs, l’equivalent a més de 10 anys d’ús amb 100 plecs al dia.

Compta amb una pantalla de 6,45 polzades amb una relació d’aspecte de 21:9 i una relació pantalla-cos del 90%. Quan es desplega, el dispositiu ofereix una experiència similar a la d’una tauleta amb una pantalla interna extra ampla de 7,9 polzades. És compatible amb una gamma 100% DCI-P3 i ofereix fins a 1.070 milions de colors, que permet disfrutar d’imatges amb colors reals. Amb una freqüència de refresc de fins a 120Hz, els espectadors tenen garantida una experiència envoltant. Les dues pantalles estan equipades amb la tecnologia de PWM de 1920Hz per reduir el parpelleig de la pantalla.

El nou plegable ofereix solucions professionals per al confort ocular gràcies a Dynamic Dimming, que ajusta la brillantor de forma intel·ligent i dinàmica per reduir la fatiga ocular. La seva pantalla nocturna circadiària minimitza els efectes negatius de la llum blava i ajuda els usuaris a millorar la qualitat del son.

Altres característiques destacades

Compte amb un sistema de triple càmera que inclou una òptica principal IMX800 de 54 MP, una macro ultra ampla de 50 MP i una càmera amb zoom òptic 3 X de 8 MP. Gràcies al motor d’imatge patentat amb IA, el Magic Vs compta amb òptimes capacitats de fotografia computacional.

Equipat amb el processador Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, ofereix un rendiment millorat de la GPU i CPU amb una eficiència energètica més gran. El dispositiu està disponible en versió de 8GB de RAM i 256GB d’emmagatzematge o 12GB de RAM i 256/512GB d’emmagatzematge.

Honor 80, per als entusiastes del ‘vlogging’

El dispositiu integra la funció AI Vlog Master, que ajuda a identificar els escenaris amb precisió i recomana la manera més adequada, com ara macro, nit, retrat, sol cut, multivídeo i vídeo HDR. Equipada amb Image Engine, la sèrie 80 millora el processament de la imatge i l’ajusta a les diferents condicions d’il·luminació.

Compta amb una càmera principal de 160MP d’ultra nitidesa, que té un sensor d’1/1,56 polzades amb un píxel natiu de 2,24µm que captura més llum, oferint fotos d’alta qualitat amb bon detall, fins i tot en condicions de poca llum.

Està impulsat per la plataforma mòbil Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, amb una bateria de 4.800 mAh, i executa l’última versió de MagicOS 7.0.

Preus

Magic Vs estarà disponible en els nous colors taronja, cian i negre a partir del 23 de novembre per comprar a la botiga de la marca a la Xina per 1.015 euros. Honor 80 estarà disponible en quatre combinacions de colors, Ripple Blue, Sunrise Pink, Emerald Green i Midnight Black, en botigues seleccionades, incloent HiHonor China, a partir del 23 del novembre per 365 euros.