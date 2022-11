L’arribada d’Elon Musk al capdavant de Twitter ha obert una etapa de caos dins la plataforma. L’home més ric del món ha purgat més de la meitat de la plantilla en una onada d’acomiadaments que supera els 4.800 despatxats, el sistema de verificació és un embolic, molts anunciants estan retirant les seves inversions i els usuaris ja estan detectant fallades tant de ciberseguretat com en la moderació de continguts radicals. «La fallida no està descartada», va explicar Musk als seus treballadors.

Aquesta realitat fa pensar en un hipotètic col·lapse de Twitter. ¿Què fer en cas que la seva mort se certifiqui? La veritat és que amb algú tan impredictible com Musk al capdavant és difícil pronosticar què passarà amb la xarxa social de l’ocell blau. Però el que queda clar és que aquest gir brusc inquieta els seus usuaris, que ja es plantegen la desaparició de la plataforma. A la web de la plataforma s’explica com els usuaris es poden descarregar tot el seu historial per guardar-lo en un lloc segur.

Twitter compta amb uns 436 milions d’usuaris mensuals arreu del món. Aquestes xifres queden molt lluny de les més utilitzades. Facebook n’acumula 2.934 milions, Youtube arriba als 2.515, WhatsApp en té 2.000 milions, Instagram 1.389 i les segueixen les xineses WeChat i TikTok, amb 1.299 i 1.000 milions, segons un informe de Hootsuite i We Are Social d’octubre. Totes han augmentat la seva base d’usuaris a més bon ritme que Twitter.

Tot i així, l’existència de la xarxa social ara en mans de Musk és essencial en la configuració del debat públic. I ho és perquè, des del seu naixement el 2006, ha sigut la llar i altaveu de mitjans de comunicació, dirigents polítics, esportistes, artistes i altres tipus de personalitats públiques. Després d’anys construint una comunitat digital de seguidors a la plataforma, molts temen que tota aquesta feina s’esfondri. A més de per informar-se, és també l’espai a què molts acudeixen per al seu activisme o per fer broma.

¿Hi ha alternatives a Twitter?

Aquest factor ha augmentat la incertesa entre els usuaris i s’ha traduït en una clara recerca d’alternatives que tinguin un funcionament similar a Twitter. El nom que més ha sonat és el de Mastodon, una xarxa social federada i descentralitzada que ha guanyat centenars de milers de seguidors les últimes setmanes. Tot i així, el seu ús es veu massa complex perquè li permeti convertir-se en una alternativa real a Twitter.

La més coneguda és Reddit, activa des del 2005 i consagrada com el fòrum dels fòrums amb 430 milions d’usuaris mensuals, a prop de Twitter. A la llista també figuren altres opcions com Tumblr, que funciona des del 2007 com una sèrie de blogs, o altres de més recents i de nínxol com Discord, un espai de debat que va començar sent utilitzat per la comunitat ‘gamer’, o les reservades a usuaris de dretes Gab, Parler i <strong>Truth Social</strong>, impulsada per <strong>Donald Trump</strong>. Fins i tot es parla d’altres plataformes encara en fase de desenvolupament com Cohost o Bluesky, un projecte descentralitzat impulsat per Jack Dorsey, fundador i excap de Twitter, amb el futur en l’aire.

Aquest escenari de turbulències també ha portat a especular sobre el naixement d’un nou Twitter. Tanmateix, gegants tecnològics com Meta (empresa propietària de Facebook, Instagram, WhatsApp i d’altres), Google o Microsoft no tindrien interès a crear clons de la xarxa social de l’ocellet, segons han suggerit fonts d’aquestes companyies a Axios. I no ho volen perquè un servei com Twitter suposaria un maldecap polític, social i legal sense un sucós negoci com a recompensa. Musk, en canvi, es va gastar 41.000 milions d’euros en aquest model.