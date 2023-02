Abans de la pandèmia de covid, el gener del 2020, Bizum sumava 200 comerços ‘online’ adherits. Al finalitzar l’any, la xifra de webs que permeten abonar compres a través d’aquesta aplicació de pagaments digitals ascendia a 8.000. A més, el nombre d’usuaris actius va créixer en aquell període des dels 6,3 milions fins als 13,6 milions, amb una mitjana de 20.100 altes al dia.

Aquesta eina de pagament electrònic permet realitzar transferències, entre particulars i a comerços, sense necessitar el número de compte (només amb el número de telèfon mòbil del destinatari) i que es materialitzen en segons. L’únic que fa falta és un telèfon amb dades o connexió a internet i tenir instal·lada l’‘app’ del banc on es té el compte bancari. I diners, és clar.

Enviament equivocat

Però de vegades, sigui per anar de pressa o per no fixar-s'hi bé, podem fer un enviament bizum que no volem fer, o realitzar-lo a la persona equivocada.

I llavors, sorgeix un problema... Perquè una vegada enviat, el bizum no es pot cancel·lar. Així que només tens dues opcions: demanar a aquesta persona que et torni els diners (i confiar en la seva bona fe perquè ho faci) o trucar a la teva entitat bancària per veure què pots fer, quines alternatives t’ofereix.

Recepció errònia

En cas que siguis tu qui rebi un bizum i no sàpigues a què es deu, l’ideal és que intentis tornar-lo. Pot ser que la persona que hagi enviat el bizum s’hagi equivocat al teclejar el telèfon d’enviament (per això és recomanable fer l’enviament sempre des de l’agenda de contactes) o que hagi pensat en tu mentre realitzava una transferència per bizum i s’hagi colat en posar el nom del destinatari.

Si no coneixes la persona que te l’ha enviat, truca a la teva entitat bancària i intenta que l’hi tornin. Pensa que un altre dia pots ser tu el que cometi l’error i t’agradaria que t’ho tornessin.