Javier Ruiz serà el substitut de Miguel Ángel Oliver als informatius de Cuatro

Poc després del seu comiat com a presentador de Las Mañanas de Cuatro, cancel·lat per sorpresa, Javier Ruiz ja té nou lloc assignat a la cadena de Mediaset España. El periodista es posarà, a partir del pròxim 2 de juliol, al capdavant de la segona edició de Noticias Cuatro, agafant el testimoni de Miguel Ángel Oliver, que ocupa el càrrec de Secretari d'Estat de Comunicació, després de ser nomentat per Pedro Sánchez. D'aquesta manera, Javier Ruiz tornarà a posar-se al capdavant d'uns informatius que ja va conduir el 2010, quan la cadena encara pertanyia a Prisa.