El canal 33 recupera l'espectacle teatral «Nit de Sant Joan»

La nit del solstici d'estiu es converteix en el tema central d'aquesta Nit de Sant Joan, que el 33 emetrà avui durant la revetlla de Sant Joan, a les 22.15. Una nit en què, tradicionalment, al voltant del foc, apareixen personatges de fantasia, els follets.

L'espectacle teatral Nit de Sant Joan es va estrenar el 4 de març del 1981 al Teatre Romea de Barcelona. Vint-i-nou anys després la màgia de la revetlla del solstici d'estiu va tornar als escenaris teatrals. Aquesta nova versió, que es podrà veure al 33 durant la revetlla, es va adaptar als nous temps, i en va potenciar l'impacte visual i escènic, tot i que està ambientada als anys 60 i té una estructura pròxima al gènere de revista, mantenint el toc naïf de la versió del 1981.

Nit de Sant Joan és un retromusical amb estructura de revista on es combinen esquetxos i números musicals. Una sèrie de personatges viuen la seva revetlla particular en veure complerts els seus desitjos més cobejats. Nit de Sant Joan és un cant a la festa, al foc i a la innocència. En resum, una nit galàctica.