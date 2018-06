El 33 estrena aquesta nit «La resposta. Hi ha vida després del capitalisme?»

Aquesta nit, a les 22.00 h, el canal 33 estrena La resposta. Hi ha vida després del capitalisme?, un documental de Francesc Bellmunt que reflexiona sobre com l'economia social és una resposta històrica al capitalisme, amb uns models molt rellevants a Catalunya. El consumisme desmesurat inherent al capitalisme està conduint el nostre planeta a una catàstrofe ecològica i humana en un futur no gaire llunyà. Per evitar-ho, cal donar alternatives al model actual i replantejar els dogmes entorn de l'economia de creixement.

La resposta. Hi ha vida després del capitalisme? és una producció de Bremen Associats al voltant de l'economia social i el cooperativisme com a alternativa als desequilibris del sistema capitalista que compta amb veus destacades de l'àmbit social com David Fernàndez, Carme Trilla, Josep Vidal o Jordi Via, entre d'altres. El documental de Francesc Bellmunt aprofundeix en el significat de l'economia social, tant des del punt teòric com pràctic, de la mà de responsables qualificats en quatre àmbits d'aquest corrent econòmic.