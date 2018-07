Ricard Ustrell deixa «El suplement» de Catalunya Ràdio després de tres anys

El presentador Ricard Ustrell ha anunciat, a través d'un missatge al seu perfil de Twitter, que ha fet arribar als col·laboradors del programa que no tornarà a presentar El suplement la temporada que ve. El periodista ha decidit abandonar no només aquest programa, que ha conduït durant tres anys, sinó que també deixarà Catalunya Ràdio, on ha treballat des del 2009. Segons Ustrell, la decisió arriba en un moment de crisi personal. A aquesta crisi també s'hi suma la voluntat d'«un any de calma per agafar aire», així com la motivació per emprendre un nou projecte de cara a la temporada que ve.



Un altre comiat

Una altra de les baixes en el món de la ràdio ha estat la de Raül Llimós. El cap d'esports de RAC1 ha anunciat aquest dijous, també a Twitter, que posarà «punt final a una etapa meravellosa de 18 anys a l'emissora». Llimós considera que ha arribat el moment d'emprendre nous reptes professionals, sobre els quals no ha facilitat més detalls.