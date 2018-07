Netflix prepara la sèrie espanyola «Sky Rojo», un drama d'acció en femení

Netflix ja té el seu primer projecte amb Álex Pina. La plataforma ha anunciat aquest dijous que ha fitxat el productor i creador de sèries espanyoles en exclusiva per a propers projectes. I, més enllà de la novetat de La casa de papel, es parla ja d'una nova sèrie: Sky Rojo. De moment, des de la plataforma han donat pocs detalls sobre aquesta novetat televisiva, més enllà del títol. Se sap que serà un drama d'acció femení i que començarà la seva producció el 2019.

Sky Rojo serà la primera aportació a Netflix de Pina. El fundador de la productora Vancouver Media i també el motor creatiu darrere de sèries emblemàtiques com Vis a Vis, El Vaixell o Los Hombres de Paco, produirà noves sèries i projectes exclusius per als 125 milions d'usuaris de Netflix de tot el món.

Abans, arribarà la tercera part de La casa de papel. Després de l'èxit d'aquesta sèrie en l'àmbit internacional, sent la saga de parla no anglesa més vista de la plataforma, Netflix va comprar els drets a Atresmedia per poder continuar amb la història. «Treballar amb Netflix és un somni fet realitat», ha declarat Pina per la seva banda.