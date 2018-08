La plataforma d'«streaming» de Disney podria arribar a ser més barata que Netflix

Disney ha anunciat la imminent adquisició de FOX i el servei d' streaming amb el qual volen fer front a Netflix, HBO i Amazon, entre altres companyies. El seu director executiu, Bob Iger, ha donat nous detalls sobre aquest últim projecte.

«La nostra primera prioritat és arribar al nostre seguidor acèrrim de Disney», ha afirmat Iger després de confirmar que el servei estarà disponible a finals de 2019. Tot i que no deixa clar el preu de la contractació de la plataforma, sí que apunta que «serà més barat que Netflix, perquè el seu catàleg tindrà menys volum».

Entre els llargmetratges que s'inclouran en el servei hi ha estrenes de 2019 de Disney com Dumbo, Capitana Marvel o l'última d' Avengers, així com el remake de La dama i el vagabund o High School Musical. A més, gràcies a l'acord signat amb FOX, Disney posseeix ara el 60% de la plataforma Hulu, i les seves ficcions s'hi podrien incorporar amb la subscripció. Les pel·lícules d' Star Wars, produïdes a partir de 2019, també estaran dins de la plataforma de Disney.