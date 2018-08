Els protagonistes de la sèrie «Por trece razones» exigeixen un augment de sou

L'elenc de l'exitosa sèrie de Netflix Por 13 Razones es troba en una tensa etapa de renegociació del seu contracte. Segons una informació del portal Deadline, aquesta situació, que contrasta amb l'inaudit èxit que ha aconseguit la ficció basada en una novel·la de Jay Asher, podria fer perillar el rodatge de la tercera temporada. El protagonista de la ficció, Dylan Minnette, exigeix un salari de 200.000 dòlars per capítol, mentre que la resta d'actors demanen arribar als 150.000. Per aquest motiu, no van assistir a la primera lectura del guió de la nova entrega, que s'hauria d'estrenar el 2019.

Els joves actors s'han mostrat decebuts perquè, segons ells, han contribuït a l'èxit de la sèrie de Netflix, i han comparat la seva situació amb la dels protagonistes de Stranger Things, un altre dels grans èxits de la plataforma.

La sèrie, d'aquesta manera, suma una polèmica més. Des de la seva estrena, la producció ha anat acompanyada de nombroses crítiques per part de diversos sectors, sobretot per la seva manera de tractar la mort entre els adolescents, incitant o animant els seus seguidors -segons alguns crítics- a posar fi a la seva vida.