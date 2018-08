«Sense ficció» emet avui l'especial sobre els atemptats de Barcelona i Cambrils

A partir de les 21. 55 h, TV3 recupera dos especials sobre el fenomen del terrorisme gihadista, emmarcats dins la setmana de l'aniversari dels atemptats. Aquesta programació inclou els documentals 17A: lliçons apreses?, del Sense ficció i, per altra banda, Descodificant Estat Islàmic.

A 17A: lliçons apreses?, dirigit per Montserrat Besses i realitzat per Pere López, té l'objectiu d'analitzar i comprendre els processos, els comportaments i els patrons de conducta que es donen en els atemptats terroristes. El punt de partida és el «No tinc por» dels atemptats de Barcelona i Cambrils del passat mes d'agost.

El documental intenta explicar com uns joves, que no han viscut en la marginació social, han canviat de manera tan radical el rumb de les seves vides sense que ningú se n'hagi adonat. Aquests joves, un cop reclutats i consolidats com a cèl·lula gihadista disposada a atemptar, tenen, en alguns aspectes, uns comportaments semblants al d'altres cèl·lules que han actuat a Europa; en canvi, en d'altres, trenquen els esquemes. El treball de Besses recorda els atemptats del 17 d'agost i s'endinsa en els seus preparatius per analitzar tots els passos i entendre a què responen determinats comportaments i el modus operandi de la cèl·lula de Ripoll.



Descodificant Estat Islàmic

Posteriorment, a les 23.20 h, s'emetrà Descodificant Estat Islàmic, un documental dirigit per Riccardo Mazzon, Graziella Giangiulio i Antonio Albanese. Durant dos anys, set especialistes en diferents disciplines -estratègies militars, finances i tecnologies de la informació han escanejat el laberint de la Xarxa, supervisat més de 5.000 xarxes socials de comptes de seguidors d'EI a tot el món i han descarregat i analitzat hores de continguts. El resultat és aquest treball, que mostra com ISIS és una organització tant coneixedora dels mitjans de comunicació com sanguinària.

La programació especial dedicada als atemptats culminarà amb el programa del divendres 17 d'agost: 17A, un any després.