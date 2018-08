Isabel Pantoja guanya la querella a Mediaset sobre el cas de la sèrie «Mi gitana»

La cantant Isabel Pantoja ha guanyat el cas contra Mediaset España. La sentència condemna al grup de Paolo Vasile per haver realitzat una «intromissió il·legítima al dret a la intimitat» per l'emissió de la telesèrie Mi gitana, un biopic sobre la vida personal, sentimental i professional de la cantant sevillana.

L'any 2012, Pantoja va demandar el grup de comunicació per aquesta telesèrie, de tres capítols, que revelava detalls de com va ser la història de la vida de la cantant. La resolució de la demanda també diu que la sèrie no pot tornar a ser emesa a la televisió. A més, haurà de ser retirada de la web de Mediaset, així com les unitats no venudes del DVD, que el grup va posar en venda al mercat. La corporació també haurà d'indemnitzar l'artista amb 10.000 ? (tot i que ella reclamava 5 milions).

La condemna es va publicar el passat dimecres, al programa de Telecinco, Hechos Reales, presentat per Jordi González. Aquesta notícia coincideix amb el fet que Isabel Pantoja està preparant, actualment, una sèrie dedicada a la seva vida i que s'estrenarà l'any que ve.