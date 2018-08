Mor Pedro Roncal, exdirector del Canal 24 Horas de TVE

Pedro Guillermo Roncal Ciriaco, exdirector del Canal 24 Horas de TVE, va morir diumenge a Pamplona a causa d'un infart, segons han confirmat fonts de l'ens públic.

Llicenciat en Ciències de la Informació per la Universitat de Navarra, Roncal va començar la seva carrera professional a l'emissora de Radiocadena Española a Pamplona, el 1982, amb la categoria de locutor-comentarista, segons recorden des de l'Institut de RTVE.

El 1986 va ingressar mitjançant oposició a la plantilla de Ràdio Nacional d'Espanya a Navarra, on va treballar diversos anys en informació esportiva fins a ser nomenat cap d'Informatius i Programes.

El juny de 1996 es va traslladar a Madrid en ser nomenat director de Radio 5 Todo Noticias, càrrec que va exercir fins al 1999 sota les ordres de Javier González Ferrari. A mitjan 1999, se li va encomanar la direcció del Canal 24 hores de TVE, i el juliol de 2000 va ser nomenat director adjunt dels Serveis Informatius de TVE, càrrec que va compaginar amb la direcció fins a abril de 2004. Des de maig de 2004, treballava a l'Institut Oficial de RTVE.



El periodisme, commocionat

Diversos companys de professió es van fer ressò de la mort de Roncal a les xarxes socials, com Alfredo Urdaci, qui va reconèixer estar «commocionat per la mort de Pedro Roncal», al qual va definir de «gran periodista i gran mestre de molts altres periodistes», o Mavi Doñate, qui es va declarar «commocionada i en xoc» després de conèixer la notícia de la seva mort.

Per la seva banda, Helena Resano va expressar la seva sorpresa: «Ho acabo de saber i no dono crèdit. Va ser el meu professor. Has marxat massa aviat. Un petó enorme a la dona i la família».