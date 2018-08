La cadena HBO dona llum verd a la sèrie de «Watchmen» de Damon Lindelof

Després de diversos intents, Damon Lindelof finalment aconseguirà adaptar a la pantalla petita la seva visió de l'univers del popular còmic d'Alan Moore. Ho farà a HBO, que ha fet oficial l'encàrrec de la sèrie, i la data d'estrena s'espera per al 2019. El guionista d'èxits com The Leftovers i Lost, ha decidit agafar l'obra de DC Comics i «barrejar-la» amb material propi per crear una nova història. Encara no es coneixen gaires detalls sobre el projecte, però sí que l'elenc d'actors inclourà noms com Regina King, Jeremy Irons, Don Johnson, o Adelaide Clemens, entre d'altres.