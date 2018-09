TVE treu del calaix la sèrie «La República» set anys després

Vuit anys després de l'emissió de la seva primera temporada, 14 de abril. La República tornarà a La 1 de Televisió Espanyola. La ficció històrica, dirigida per Jordi Frades i derivada de La Señora, es va poder veure amb un notable èxit d'audiència a principis de 2011, amb 3.516.000 espectadors de mitjana i una quota del 17%. La sèrie va ser immediatament renovada per la direcció de l'ens pública. A finals d'aquell any, el rodatge de la segona temporada ja estava llest. No obstant això, amb l'arribada del Partit Popular a La Moncloa i els canvis a la corporació pública, l'emissió dels nous lliuraments es va anar posposant amb els anys.

Ara, set anys després del moment en el qual s'hauria d'haver emès, la nova direcció de Televisió Espanyola ha decidit recuperar aquells episodis per emetre'ls en la nova temporada televisiva que acaba d'arrencar. La notícia es va donar a conèixer precisament en la presentació de la nova graella, celebrada aquesta setmana dins el FesTVal de Vitòria.

La trama de la primera temporada de 14 de abril. La República comprenia des de la tardor de 1931 fins a setembre de 1932. El segon lliurament comença minuts després del final de l'últim capítol i finalitza el 18 de juliol de 1936, dia en què va esclatar la guerra civil. L'elenc de la sèrie està format, entre d'altres, per Alejo Sauras, Verónica Sánchez i Félix Gómez.