Gemma Nierga i Ramon Gener seran els presentadors de La Marató de TV3, que diumenge 16 de desembre arribarà a la 27a edició. Aquest any, el programa solidari referent dels mitjans públics catalans estarà dedicat al càncer. Com ja és habitual, La Marató començarà a Catalunya Ràdio i El suplement, amb el nou presentador, Roger Escapa, que hi dedicarà el programa en una jornada especial amb entrevistes, actuacions en directe i connexions amb l´exterior. Gemma Nierga torna al programa en el qual ja va participar en una de les seves primeres edicions, al 1993, i com una de les conductores de Tres senyores i un senyor. «Per mi és un orgull que TV3 em permeti participar en un projecte col·lectiu tan emocionant. El Ramon Gener té uns valors i una elegància que el converteixen en un personatge únic. No sembla d´aquesta època», va comentar la periodista.

Per a Ramon Gener, serà la primera vegada que presentarà un programa en directe i en un plató: «Estic content i feliç de poder participar i ser part d´un trosset d´història de La Marató, el programa més important de la cadena. El fet que et proposin presentar-lo no només és un motiu d´alegria gran, sinó tot un honor. I a més amb la Gemma amb qui tinc una bona amistat. Segur que fer-ho junts farà encara més especial i fàcil aquest nou repte televisiu».

La Marató de TV3 del 2018 estarà dedicada al càncer. El càncer representa la primera causa de mort entre els homes i la segona entre les dones i la seva incidència continua sent molt alta: es calcula que, al llarg de la seva vida, en tindran un de cada dos homes i una de cada tres dones.

El 60% dels tumors no es poden prevenir. Cal diagnosticar-los més precoçment, tractar-los millor i aconseguir més percentatge de curació i de cronificació. Per això, la recerca té molts reptes de futur immediat. A tots aquests reptes de la recerca i a la sensibilització i divulgació social es destinaran els fons que recapti l'edició 2018 de La Marató.