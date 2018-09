Ana Torroja: «Intentaré aportar el millor de la meva experiència a OT»

L'exvocalista de Mecano Ana Torroja, que prendrà el relleu de Mónica Naranjo en el jurat de la pròxima edició d' Operación Triunfo, va assegurar ahir que en aquesta nova responsabilitat intentarà «aportar el millor de la meva experiència en aquest difícil món de la música». Torroja s'unirà a Manuel Martos i a Joe Pérez-Orive com a jurat de la nova edició d' Operación Triunfo, que arrencarà el pròxim 19 de setembre amb la gala 0 i que trasllada la seva emissió de dilluns a dimecres.

Torroja va expressar ahir en roda de premsa al Parc Audiovisual de Catalunya, a Terrassa, el seu entusiasme per unir-se al jurat del talent show i va asseverar: «M'encanten els reptes i aventures, em fa molta il·lusió i em sento emocionada i nerviosa».

De la seva banda, l'elenc de professors també experimenta alguns canvis, com la sortida dels Javis com a professors d'interpretació, una tasca que portarà ara a terme l'actriu Itziar Castro, així com Miqui Puig, que substituirà Guille Milkyway com a professor de cultura musical de l'Acadèmia.

De la mateixa manera, hi ha dues incorporacions més en el professorat: Rubén Salvador, com a professor de balls de saló, nova assignatura del curs, i Gotzon Mantuliz, que serà assessor de la professora Magali Dalix en la disciplina de forma física i vida sana.

Una de les grans novetats d'aquest any és el plató, que duplica pràcticament el seu aforament, per passar d'acollir 500 espectadors a 890, i a això s'hi suma una millora a l'equip de so, el canvi dels llums a llums led i un espai més ampli de projecció que permetrà l'aparició de mappings.

De la seva banda, Noemí Galera, directora de l'Acadèmia, presentarà aquest any el xat d'OT després de les gales acompanyada de Ricky Merino, exconcursant de la passada edició, als quals se suma la col·laboració de la youtuber Carolina Iglesias, més coneguda com a Percebes y Grelos, que repeteix en el lloc.

Sobre el futur representant d'Espanya a Eurovisió, el director de continguts, canals i programes de TVE Toni Sevilla va declarar que «sortirà dels 16 concursants que participin en aquesta edició», ampliant el marge de possibilitats respecte a l'edició passada.

Dimecres que ve, 19 de setembre, els 18 finalistes del càsting actuaran en la gala 0 del programa, en la qual s'eliminarà dos participants per conformar la nova generació d'OT amb un total de 16 concursants.