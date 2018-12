«Salvados» emetrà diumenge un programa sobre Vox tot i el veto del partit

«No volien que hi anéssim. Però ja érem a dins. Diumenge, per primera vegada, al programa Salvados parlem d'ells: coneixent VOX». Aquest ha estat el missatge que ha deixat anar Jordi Évole abans de l'emissió de Salvados d'aquest proper diumenge a les 21.45 hores. Per la seva banda, el líder i fundador del partit d'extrema dreta VOX, Santiago Abascal, encara no ha donat resposta a les paraules d'Évole.

En canvi, Abascal sí que ha manifestat en diverses ocasions la seva opinió sobre el programa i el periodista. A través de les xarxes socials, meetings i la cadena EsRadio, el màxim dirigent de VOX va afirmar que «el mateix Évole que ens ha criticat, després ens ha demanat una entrevista. I ens hem permès el luxe de dir-li que no només no li concedirem res, sinó que tampoc l'acreditarem a cap dels nostres actes». «És una vergonya els temps que vivim d'estigmatitació i frescor mediàtics. Si Évole vol entrevistar algú, que entrevisti a Otegui!», va dir.

La guerra dialèctica entre aquestes dues figures públiques està servida, i com més mediàtica és, més ressò agafa tant el programa com el partit.