Movistar + renova l'acord amb l'ATP per a l'emissió de grans cites del tennis

Movistar + ha renovat el contracte amb l'Associació de Tennistes Professionals (ATP) per a l'emissió de tornejos destacats del panorama internacional, una llista d'esdeveniments encapçalada per tots els Masters 1000 durant les pròximes temporades. La plataforma de televisió de pagament de Telefónica ha assegurat, mitjançant un comunicat, que «tampoc faltarà el pas per tots i cada un dels destins que marquen els ATP 500, juntament amb els millors ATP 250». D'aquesta manera, estaran a Movistar + Wimbledon, Roland Garros, Open d'Austràlia i US Open, oferts a través d'Eurosport (dials 61 i 62 de Movistar +).

D'altra banda, Movistar ha destacat que una de les principals novetats després del nou acord amb ATP serà la retransmissió del Màsters de Madrid (Mútua Madrid Open), i ha afegit que una altra data assenyalada en el calendari serà al Barcelona Open Banc Sabadell - Torneig Comte de Godó, celebrat a la ciutat comtal. També s'emetrà l'ATP World Tour Finals amb les vuit millors raquetes del rànquing disputant-se el tron del tennis mundial en exclusiva a Movistar + (#Vamos i Movistar Esports).