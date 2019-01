Netflix anuncia que «El método Kominsky» tindrà una segona temporada

Netflix ha confirmat que El método Kominsky tindrà una segona temporada. Després d'endur-se a casa el Globus d'Or a la millor sèrie de comèdia i el de millor actor principal pel treball de Michael Douglas, era qüestió de temps que la plataforma anunciés la renovació de la ficció creada per Chuck Lorre. La segona temporada de la comèdia tornarà a estar formada per vuit episodis com la primera tot i que inicialment la plataforma hauria intentat augmentar el nombre de lliuraments. Pel que sembla, aquest hauria estat el principal element de discòrdia entre la plataforma i Douglas a l'hora de renovar.