«Madres forzosas» tindrà una cinquena i última temporada a Netflix

Un mes i mig després de l'estrena de la seva quarta temporada, Netflix ha anunciat la renovació per a una cinquena i definitiva tanda d'episodis de Madres forzosas. La seqüela de la clàssica Padres forzosos tornava el 14 de desembre com una de les apostes del gegant streaming per tancar l'any amb tretze nous episodis, que molts rumors feien sospitar que serien els últims. No obstant això, finalment els seguidors podran gaudir encara d'una cinquena temporada que arribaria la tardor vinent, tot i que encara no s'ha especificat el número d'episodis que tindrà. Habitualment ha estat composta per tretze capítols en totes les seves temporades a excepció de la tercera, amb divuit, en dues parts.