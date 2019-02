«Quatre gats» inicia un especial sobre el judici del procés

Quatre gats, el format televisiu dirigit i presentat per Ricard Ustrell, que combina l'entrevista i el reportatge, farà un seguiment, anàlisi i valoració del judici del procés durant cinc diumenges consecutius, en un espai que recollirà el més destacat de la setmana. El programa se centrarà en una conversa d'Ustrell amb personalitats destacades en el seu àmbit, que seguiran el judici des de fora de Catalunya. S'hi visualitzaran, comentaran i reflexionaran les imatges i les declaracions més destacades de la setmana.

Entre els convidats hi haurà perfils molt diversos: polítics a l'exili, periodistes (internacionals, catalans i espanyols), pensadors preocupats per la situació a Catalunya, polítics, exmembres de la judicatura i familiars dels presos. Tots ells abordaran conceptes com la justícia o la democràcia.

En el primer lliurament, que es podrà veure aquesta nit a partir de les 21.55 h a TV3, Ricard Ustrell conversarà amb dues dones que van ser importants en les reunions al voltant del procés i que tenen en comú que van estudiar a la mateixa escola de Vic. Marta Pascal era coordinadora general del PDeCAT i Marta Rovira, secretària general d'ERC. La primera era partidària de convocar eleccions i la segona, de proclamar la independència.

Ara, Marta Pascal és senadora del PDeCAT designada pel Parlament. Al judici, ha estat citada per Vox com a testimoni i, des que ha perdut la confiança de Carles Puigdemont, fa més de mig any, no ha fet declaracions. En aquesta trobada amb Ustrell, Pascal analitzarà tan la seva situació dins el partit, com el present i el futur de Catalunya, principalment quan finalitzi el judici.

Per la seva banda, Marta Rovira viu a Suïssa, país al qual va fugir evitant així presentar-se a la citació i una possible presó provisional. Continua sent secretària general d'ERC, ha estat denegada com a testimoni per la defensa de Romeva i Junqueras, i tot i que va argumentar que marxava per poder parlar més lliurement, aquest últim any ha concedit molt poques entrevistes.

Són dues mirades, dues vies dins l'independentisme, que van marcar el to i el contingut del que va passar aquells dies i que ara es miren el judici des de la distància, però amb la mateixa preocupació.